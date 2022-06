Ahuehuete de Reforma se deteriora; especialistas advierten que podría morir

Seco y descuidado luce el ahuehuete que se sembró el pasado 5 de junio en la exglorieta de “La Palma” en Reforma. A solo ocho días de que fue trasplantado a la Ciudad de México, la imagen del también llamado “guardián de los desaparecidos” luce deteriorada, de acuerdo con los especialistas dicho deterioro puede corresponder al tiempo de adaptación del árbol a su nuevo hogar, pero también a que no se esté regando adecuadamente.

“Todas las plantas cuando se transplantan sufren un deterioro porque hubo muerte de raíces cuando se sacó de la bolsa o maceta, y el tiempo que tarda para adaptarse al nuevo lugar siempre es un desequilibrio para cualquier árbol, o para cualquier planta”, explicó a Publimetro la maestra en Ciencias y encargada técnica del Arboretum del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, Araceli Zárate Aquino.

Zárate enfatizó que por sus características, el ahuehuete es un árbol que requiere mucha agua, pues su lugar es a la orilla de los ríos, por lo que el riego es fundamental para el árbol. La especialista añadió que las altas temperaturas de a CDMX y la baja humedad que se ha experimentado en los últimos días en la capital del país, contribuyen al deterioro del árbol.

La especialista detalló que el riego ideal para el ahuehuete sería a través de un sistema por goteo, o que los encargados del cuidado del árbol lo rieguen adecuadamente todos los días. Asimismo, cuestionó que las autoridades hayan tomado la decisión de sembrar el ahuehuete basados en una consulta y no en la opinión de los especialistas, «no debió de ser una solución política de “quién vote por quién”».

Para la maestra en Ciencias, la llegada de las lluvias puede ayudar a que el “guardián de los desaparecidos” se restablezca, o en todo caso, requerirá de una hidratación constante; no obstante, advirtió de afectaciones si esto se descuida.

“Un ahuehuete no puede estar en Reforma si no tiene los cuidados adecuados. Si no tienen cuidado, sobre todo en la época de sequía, ahorita vamos a estar en la época de lluvias y eso va ayudar bastante, pero en la época de sequía van a tener que estar regando, y si no riegan el árbol se va a morir, eso es un hecho. Si no tiene suficiente humedad ese ahuehuete va a estar destinado a la muerte”.

— Araceli Zárate Aquino, maestra en Ciencias y encargada técnica del Arboretum del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.