Spider-Man: No Way Home regresa a los cines con una versión extendida

Spider-Man: No Way Home, la película que reunió a las tres versiones cinematográficas de Peter Parker, Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, volverá a los cines. Ha sido la cuenta oficial en Twitter del filme la que ha anunciado que el próximo 2 de septiembre la cinta dirigida por Jon Watts regresará a las salas con una versión extendida.

La película se titulará Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version, tal y como ha confirmado el anuncio oficial, publicado acompañado de un vídeo en el que aparecen juntos de nuevo Holland, Maguire y Garfield.

El reestreno de la última película de Spider-Man con metraje adicional solo está confirmado, de momento, para los cines de Estados Unidos y Canadá, pero pronto se unirán más países con el claro objetivo de superar la barrera de los 2.000 millones en taquilla.

Con su estreno el 2 de septiembre, Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version, que se podría traducir como "la versión con más cosas divertidas", se ubicará en el calendario de estrenos de Marvel entre Thor: Love and Thunder (8 de julio) y Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre).

Spider-Man: No Way Home ha acumulado casi 2.000 millones de dólares en todo el mundo y, actualmente, es ya la sexta película más taquillera de la historia y la única que ha conseguido superar la barrera de los 1.000 millones desde que comenzó la pandemia.

Sin embargo, el entente Sony-Marvel, que está detrás de todas las películas de Spider-Man desde el debut de Tom Holland como hombre araña en 2017, busca superar esta cifra con el estreno de Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version.

Esto es algo que ya intentó Marvel con el reestreno en cines de Vengadores: Endgame en una versión extendida, que intentaba desbancar a Avatar como la película más taquillera de la historia. Y lo consiguió, alcanzando los 2.797 millones, hasta que en 2021 la cinta de James Cameron se reestrenó por sorpresa en China para recuperar su trono con 2.845 millones. De hecho, Avatar volverá a los cines de todo el mundo el 23 de septiembre antes de que su secuela se estrene el 14 de diciembre, por lo que aumentará su distancia con Vengadores: Endgame.