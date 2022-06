Localizan en Guadalajara el cuerpo de Ana Laura, joven desaparecida en Naucalpan

Al ser vista por última vez el pasado 21 de mayo en su vivienda de la colonia Praderas de San Mateo, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México, el cuerpo de Ana Laura Ortíz Posada fue localizado en una vivienda de Guadalajara, Jalisco.

Después de poco más de 20 días de búsqueda, la familia de Ana, de 18 años de edad, fue notificada acerca del hallazgo.

Fue el pasado viernes 10 de junio, cuando las autoridades de la Fiscalía de Jalisco notificaron al padre de Ana que el cuerpo de su hija fue hallado sin vida.

“Dijeron que fue suicidio, que se ahorcó, pero la encontraron en el piso, según ya llevaba 20 días, su cuerpecito llegó ya muy descompuesto aquí”, explicó su padre.

Pese a lo dicho por las autoridades, la familia y amigos pusieron en entredicho esta versión, pues aseguraron que antes de su desaparición en Naucalpan, y el hallazgo de sus restos en Guadalajara, Ana era una joven plena y feliz.

“¿Por qué irse hasta Guadalajara para cometer ese acto? Ella no lo hizo, en el lugar de los hechos encontraron sus papeles, credencial y mochila… está muy raro, ella no tiene familiares allá”, explicó una amiga de la joven.

De acuerdo con el padre de Ana, la última vez que la vio fue durante la tarde del 21 de mayo, cuando ella se preparaba para ir a una fiesta. Sin embargo, jamás volvió.

“Tenía la esperanza de encontrarla y pues no me gustó cómo la encontré, pero prefiero haberla encontrado sea como sea, hay personas que duran mucho tiempo, dos años o hasta más y nunca vuelven a ver a sus hijas no saben si están vivas o ya fallecieron y pues es un dolor muy feo pensar en tus hijos y en qué no aparecen”, mencionó el padre de la joven.

¿Quién era Ana Laura Ortíz Posada?

Ana Laura, a quien sus amigos conocían como “Wavis” se transportaba en motocicleta y trabajaba en un establecimiento de comida llamado “Puras Tortas”, ubicado en avenida Adolfo López Mateos, en Naucalpan.

Vanne, quien conoce a Laura desde hace ocho años, aseguró que su amiga no sería capaz de irse sin avisar a su familia, principalmente a su papá, quien cuidaba mucho de ella.

