Inhabilitación de Sandra Cuevas es tema de justicia administrativa: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que la sentencia que emitió el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México en contra de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas –misma que inhabilitaría a la edil por un año por el presunto abuso de funciones en el cierre del deportivo Guelatao en octubre de 2021– “no es un tema político, es un tema de justicia administrativa”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México indicó que será el TJA quien resuelva el caso de Cuevas Nieves. “Es una autoridad administrativa quien encuentra una anomalía que implica una sanción. Entonces, es un organismo autónomo totalmente y recuerden que es parte de la Ley Anticorrupción Federal que se hizo en algún momento, ya el sistema incluye, no solamente la Contraloría General de Justicia, sino una Sala Especial en el Tribunal Superior de Justicia Administrativa”, explicó.

Sheinbaum agregó que la alcaldesa tendrá que presentar sus argumentos ante el TJA y que en caso de que el gobierno tenga que nombrar a un sustituto se informará en su momento. “Es el tribunal quien tiene que decir y ella tiene que presentar ante el tribunal sus argumentos, este no es un tema político, es un tema de justicia administrativa”.

“No me voy a mover, no me voy a quitar”

Este 13 de junio, Cuevas Nieves informó que fue notificada oficialmente de la sentencia del TJA que la inhabilitaría por lo que afirmó que “revertirá jurídicamente” esa decisión, pues el cierre del deportivo Guelatao, se hizo porque sus instalaciones se consideraron peligrosas.

La edil de la alcaldía Cuauhtémoc, refirió que ella sola pudo “poner en jaque” al gobierno de la CDMX, y llamó al episodio el “tercer round”, pues aseguró que vencerá al gobierno de Sheinbaum Pardo. “No me voy a mover, no me voy a quitar, voy a seguir trabajando por la gente”, aseveró Cuevas.

