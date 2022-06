Conoce a los tres mexicanos que fueron premiados por National Geographic

Como cada año, la Sociedad de National Geographic distingue a las personas gracias a su trabajo en la conservación, la educación, la ciencia, la innovación tecnológica o la divulgación son inspiración en el cuidado y la protección de nuestro planeta.

Para este año 2022, tres mexicanos figuraron en la lista de las 15 personas más distinguidas por sus grandes iniciativas inclusivas que buscan abatir las brechas de desigualdad social.

Los mexicanos reconocidos son: el biólogo conservacionista Carlos Velazco, el fotógrafo Yael Martínez y la artista visual Mónica Alcázar-Duarte, los tres fueron reconocidos con el Premio Wayfinder 2022 de la Sociedad de National Geographic.

Carlos Velazco

El biólogo conservacionista originario de Monterrey, Nuevo León, es doctor en Filosofía en Biología, trabaja en pro de la naturaleza y la biodiversidad a través de la educación y el uso de herramientas de ciencia ciudadana; ha documentado más de 5 mil 600 especies (entre ellas, algunas no descritas) y ha realizado más de 24 mil 300 observaciones en la red iNaturalist, la cual intercambia observaciones de biodiversidad e información a nivel mundial.

Yael Martínez

Yael Martínez nació en Guerrero y estudio en el Centro de las Artes de San Agustín, en Oaxaca, lugar donde aún da clases.

El fotógrafo mexicano ya lleva poco más de 10 años documentando la realidad del estado con su lente, y preséntadola por medio de su propia narrativa. Como bien sabemos, Guerrero es una de las entidades más afectadas por la violencia en todo el país, principalmente por el narcotráfico, la corrupción y la pobreza extrema en diversas regiones.

Mónica Alcázar-Duarte

Originaria de la Ciudad de México, actualmente vive y trabaja en el Reino Unido. Estudió Performance Design, Cine y Fotografía Documental. Su fotolibro Your photos could be used by drug dealers fue adquirido en 2014 para las colecciones de libros del Museum of Modern Art de Nueva York, The Yale University Gallery y Joan Flasch Collection del Arts Institute of Chicago. En 2017 obtuvo el Magnum Graduate Photographer Award y The Photographers’ Gallery Bar-Tur Photobook Award. Su último trabajo, Possible Landscapes, es un proyecto participativo de construcción de paz dirigido a jóvenes de países post-conflicto.

