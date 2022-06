Solicitantes de asilo amenazan con quitarse la vida si se les deporta de Reino Unido a Ruanda

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"No puedo comer, no puedo dormir. ¿Por qué tengo que ir a Ruanda?", pregunta Zahir, seudónimo bajo el que se esconde un joven de 25 años que no quiere dar su nombre real por seguridad, huyó de Irak hace dos meses, tal y como ha informado la cadena de televisión Sky News.

Zahir ha explicado que abandonó su país natal porque su vida corría peligro después de que se peleara con un miembro de su familia que tenía vínculos con el Gobierno de Irak y le había amenazado de muerte.

Su viaje de 5.600 kilómetros atravesando Turquía y Europa duró alrededor de un mes, la mayor parte del tiempo estuvo escondido en la parte trasera de un camión en un viaje organizado por traficantes de personas.

El joven cuenta que pasó nueve días en Calais antes de embarcarse en una endeble lancha para llegar a Reino Unido, alcanzando las costas británicas el 23 de mayo de este año.

Él no es el único que en los últimos años ha realizado esta travesía. En 2021, 28.526 personas cruzaron el Canal de la Mancha en pequeños botes hasta Reino Unido, según datos oficiales. En 2020 fueron 8.404.

Menos de un mes después de pisar las playas de Dover, las autoridades británicas le han comunicado que él y un amigo con el que viajaba estarán en el primer avión con destino a Ruanda el martes.

"Estamos muy, muy nerviosos, somos muy, muy infelices. No sabemos qué hacer. No sabemos por qué estamos aquí", ha lamentado Zahir vía telefónica a Sky News desde el centro de detención de Colnbrook House, cerca del aeropuerto de Londres Heathrow.

Las posibilidades de recurrir a la Justicia se reducen y cada vez parece más probable que el joven vuele 9.600 kilómetros hacia el continente africano y un futuro incierto.

"En el Ministerio del Interior nos preguntaron: '¿Por qué te vas de Irak? ¿Por qué quieres pedir asilo?' y yo sólo dije "mi vida está en peligro", ha sentenciado Zahir.

Las autoridades británicas informaron en abril que las personas que llegaran ilegalmente a Reino Unido a través del Canal de la Mancha y otras rutas serían detenidas y enviadas a este país de África oriental para que soliciten asilo allí.

El acuerdo con Ruanda permitirá a las autoridades británicas enviar al país africano a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha. El acuerdo está dotado con 120 millones de libras --144 millones de euros-- y se centrará sobre todo en hombres sin cargas familiares que lleguen a Reino Unido a través de embarcaciones o camiones.

El año pasado, el Gobierno británico expresó su preocupación por las "continuadas restricciones a los derechos civiles y políticos y a la libertad de prensa" en Ruanda, en una intervención ante Naciones Unidas. No obstante, Johnson tras el acuerdo con el país africano dijo de Ruanda que es uno de los países más seguros del mundo.