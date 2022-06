“No inviertan a lo ‘güey’ en criptomonedas”, aconseja Arturo Elías Ayub

Arturo Elías Ayub, director de Fundación Telmex, publicó un video en sus redes sociales en el que explicó por qué las criptomonedas han perdido alrededor de 70% de su valor, así como para responder a quienes en algún momento lo criticaron por no invertir en ese tipo de negocios.

El empresario recordó que desde el inicio decidió no invertir en ellas, ya que lo consideró demasiado arriesgado, además de que muchas personas se dejaron sorprender por las altas ganancias que ofrecía el inicio, pero que con el paso de los años quedó demostrado que no fue así.

“Consideré que era algo súper riesgoso, aconsejé que no lo hicieran, que era un apuesta, sobre todo si no les sobraba lana, cuando subieron el bitcoin y las otras criptomonedas todo mundo me decía que qué ‘güey’, pero les voy a explicar de qué se trata”, dijo.

Ejemplificó que quien tiene inversiones en criptomonedas, en aciones de una empresa y otro parte en renta fija o Cetes, venderá primero lo que representa mayor riesgo, en este caso las monedas virtuales, luego las acciones y por último los Cetes porque es la inversión más segura de las tres.

“Ahora que todos los mercados son un desastre y se está cayendo la bolsa en Nueva York y las acciones valen mucho menos, lo que primero venden los accionistas son sus criptomonedas y por eso esas caídas tan dramáticas, van relacionadas a los precios de las acciones de tecnología, como el indice Nasdaq.

“Hoy las criptomonedas valen 70% menos de lo que valían, inviertan en lo que sepan, no a lo ‘güey’ y más si no tienen lana que no les importa perderla”.