Biciestacionamientos benefician a ciclistas pero falta respeto e información

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de la México impulsa acciones para renovar y construir biciestacionamientos, tanto del sistema de bicicletas públicas ECOBICI, como de acceso libre; dichas medidas son vistas con buenos ojos por ciclistas capitalinos, pero advierten que una de la principales problemáticas son la falta de respeto hacia la comunidad y la falta de información con respecto a las normas y reglamentos de tránsito.

A partir del 14 de junio, la Semovi iniciará el proceso de renovación que continuará durante el mes de julio y la expansión tendrá lugar en agosto. De acuerdo con la dependencia, se apagarán 25 estaciones en promedio semanalmente para preparar la instalación de la nuevas, siendo esta parte la que más interrogantes deja a los ciclistas consultados, es decir ¿cómo instrumentarán el apagón gradual de las 25 estaciones y cómo afectarán a los usuariaos?

Los nuevos biciestacionamientos contarán con un sistema de anclaje individual, lector de QR y de tarjeta de movilidad. La expansión de este sistema pretende llegar a 118 colonias de la capital, de las cuáles 86 estarán en las alcaldías que ya brindan este servicio: Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; así como 32 colonias en demarcaciones que estrenarán ECOBICI (Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán).

“Es muy importante que exista ese sistema de bicis por renta y que se renueven y mejoren”, asevera Javier Vega, activista en pro del ciclismo. Vega explicó a Publimetro que aunque la medida es positiva, el principal problema para los ciclistas es “la falta de respeto hacia la comunidad”, y agregó que hace falta “hacer valer el reglamento de tránsito”. El activista subrayó la necesidad de imponer castigos “más rigurosos” cuando los ciclistas tienen un percance, “ya sea alcance o atropellamiento”, así como la aplicación de la ley, aún cuando el conductor del vehículo escape del lugar de los hechos.

En los últimos años, la comunidad ciclista en la CDMX ha crecido pero también enfrenta una serie de problemáticas. Entre 2019 y 2021 aumentaron las muertes de ciclistas 90%, al pasar de 11 a 21, según el Reporte de Hechos de Tránsito de la Semovi, mismo que en lo que va de 2022 ya registra 4 incidentes.

En este sentido, Martín Amador, integrante del Club Ciclista Bici Rayos SME, señaló que es bueno que se renueve y expandan los biciestacionamientos, pero recalcó que el principal problema que deben atender las autoridades es la falta de información con respecto a los ciclistas.

Para 2024, el gobierno la CDMX planea tener grandes 16 biciestacionamientos. El 6 de junio el titular de la Semovi, Andrés Lajous anunció la construcción de dos nuevas sedes en Constitución de 1917 y Fortuna, que se suman a los 10 existentes en Buenavista, Martín Carrera, El Rosario, Tláhuac, Olivos y Escuadrón 201.

No obstante, a pesar de ser visto como un avance, tienen áreas de oportunidad como la accesibilidad a usuarios no frecuentes. “Darse de alta para ocuparlos es un dolor de cabeza y lejos de ser un incentivo resulta un atorón para el usuario. Yo tardé cerca de un mes y dos quejas en Semovi para poder darme de alta”, relató el ciclista Pavel Luna. Aunado a esto, está la poca infraestructura ciclista en la zona sur y norte de la CDMX.

«Si tú no eres un ciclista recurrente que va y dejas tu bici ahí te borran de la lista y ya no entras. Entonces ese sí es un gran problema porque si tú eres nuevo, o vas pasando por ahí y necesitas dejar tu bicicleta por “X” o “Y”, no la puedas dejar, y eso no funciona así, entonces de qué sirve que haya un biciestacionamiento si no puedes dejar tu bici».

— Javier Vega, activista en pro del ciclismo, y fundador de la comunidad Ciclistas Unidos CDMX.