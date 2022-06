“No la han dejado trabajar”, acusa Ricardo Monreal sobre caso Sandra Cuevas

El senador por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, se pronunció sobre destitución ordenada por un Tribunal de Justicia Administrativa en contra de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Monreal Ávila aseguró que el gobierno de la Ciudad de México no ha permitido ejercer su cargo a Cuevas, quien llegó abanderada por la coalición Va por México, que integran PRI-PAN-PRD, en las pasadas elecciones intermedias, donde Morena sufrió un descalabro en la capital, uno de sus mayores bastiones.

“Lo de Sandra, es amiga mía, la estimo, por cierto no la han dejado trabajar, ahora ya están de nuevo queriéndola expulsar o inhabilitar”, explicó el senador en una entrevista con el programa Los Periodistas.

En este sentido, Monreal Ávila solo señaló a la administración capitalina como un todo, sin detallar si la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está detrás del intento de inhabilitación por un año.

“El gobierno (es el culpable), porque no se si sea Claudia Sheinbaum, no me atrevo a tanto. No la han dejado trabajar”, indicó.

Las declaraciones del morenista se producen después de que el pasado 10 de junio un Tribunal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México notificara a la alcaldía Cuauhtémoc sobre la inhabilitación de Sandra Cuevas, durante un año, de su cargo por abuso de autoridad en el cierre del Deportivo Guelatao en el mes de diciembre.

Al respecto, la alcaldesa aseguró que se trata de un tema político, más allá de un asunto de justicia, pues Morena sigue con sus intentos por recuperar la alcaldía que perdió en las elecciones del 2021.

“Con mucho respeto, este no es un tema jurídico es un tema político. Dejémoslo con que es un tema político de un color guinda contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, la rebelde”, aseveró Cuevas.

