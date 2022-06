Ejidatarios exigen pago justo al INAH Yucatán por sus tierras en Dzibilchaltún

Ejidatarios de la localidad de Chablekal, en Mérida, Yucatán, aseguran que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) quiere despojarlos de sus tierras en la zona arqueológica de Dzibilchaltún. Alfonso Can, uno de los integrantes del ejido explicó a Publimetro que funcionarios del INAH habían acordado en diciembre de 2021 el pago de 127 millones de pesos por las 53 hectáreas; sin embargo, asegura que ahora solo quieren pagarles 30 millones de pesos.

“Nos quieren despojar más bien, porque se hizo una asamblea con una mínima cantidad de compañeros el 12 de diciembre”, refirió Can, quien indicó que después de una asamblea celebrada en diciembre de 2021, el Instituto acordó con la directiva del ejido el pago de la suma en dos partes, la primera en 30 y la segunda en 97 millones de pesos. No obstante, dicho acuerdo venció el 31 de diciembre y no recibieron el dinero prometido.

Por esta razón un grupo de ejidatarios de Chablekal inició un bloqueo en la entrada de la zona arqueológica ubicada al norte de Mérida, mismo que se mantiene desde el 7 de febrero. Según Can el objetivo inicial era presionar para que el INAH pagara los recursos que prometió desde diciembre; empero, cuando iniciaron esta actividad comenzaron a notar una serie de anomalías.

“Vimos una serie de anomalías que aparecen en el acta de la asamblea del 12 de diciembre. Una de las cuáles es que solo aparecen los 30 millones y no los 127 millones. Nunca se menciona, y tenían borrado el precio del metro, lo que es la cantidad y otras cosas que no nos dejaron ver porque lo tienen borrado con una línea negra”. — Alfonso Can.

Can señaló que el acta solo la firmaron 90 personas de las 260 personas participantes en la asamblea del 12 de diciembre. Por lo que solicitaron al encargado de despacho del INAH Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, que se anulara el acta; no obstante, aunque el funcionario aceptó la solicitud, nunca se hizo la anulación.

A finales de mayo, Chab Cárdenas, informó a medios que este 17 de junio se pagarían los 30 millones de pesos que autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para indemnizar a los ejidatarios de Chablekal. El funcionario refirió que respetan la postura de los grupos opositores y que se buscará un acercamiento, pero que no es asunto del INAH Yucatán cómo se repartan los recursos.

En contraste, Can indicó que desde el 28 de febrero se presentó una denuncia ante el Tribunal Agrario para que se nulificara la asamblea en la que se firmó el acta de diciembre de 2021, así como un avalúo de la tierra para se dé el pago justo a los campesinos. De acuerdo con el ejidatario los 30 millones que el INAH destinó a esta indemnización se tendrían que repartir entre poco más de 400 personas, por lo que les tocaría cerca de 75 mil pesos.

A pesar de la inconformidad de más de 200 ejidatarios, Can señaló que existen compañeros que quieren tomar el dinero que ofrece el INAH, pues la pobreza persiste en la región. Publimetro intentó comunicarse con el INAH Yucatán para conocer su postura al respecto; sin embargo, no se tuvo respuesta.

Desde el 14 de abril de 1987 se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, el cual fijó términos para que la zona arqueológica y el parque nacional Dzibilchaltún tengan actividades dentro del ejido de Chablekal. Cabe señalar que los ejidatarios no pueden hacer uso de las tierras porque son un bien de la nación y que, hasta 2022, el estado sigue sin saldar la deuda histórica que se tienen con los campesinos.

