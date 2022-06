Baloncesto.-Pablo Laso: "Me ha costado levantar la copa, pero estoy muy bien"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Felicitar a mi equipo no por el título de Liga, por toda la temporada. Es muy complicado que una temporada de 10 meses no te pasen cosas buenas y malas. Hemos jugado las cuatro finales de las competiciones que hemos jugado", dijo en rueda de prensa.

El técnico blanco hizo una breve intervención antes de dar la palabra a Chus Mateo, quien dirigió al equipo desde que hace dos semanas sufriera un infarto. "Han sido unos días complicados para mí. Estoy muy bien, me ha costado levantar la Copa, lo reconozco, pero estoy muy contento", apuntó.

"Estoy muy contento por cómo ha trabajado el equipo toda la temporada. Hay años que igual ganas todo y como entrenador no siento tanto orgullo. Este año, que no hemos ganado todo, estoy muy orgulloso", añadió un Laso que, sin recordar todas las penurias, dejó claro que fue un año duro, dando mérito a todos los miembros del club desde el preparador físico.

"Es para quitarse el sombrero el trabajo de los chicos durante toda la temporada y de toda la gente que trabaja conmigo. Es el gran mérito de un equipo, me siento muy orgulloso de toda esta gente que he entrenado esta temporada. Sin Juan Trapero no seríamos nada, y es nuestro preparador físico", terminó.