Con toda la fuerza del gobierno se detendrá a homicidas de jesuitas: Campos

María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, aseguró que la investigación por el homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar avanza y se llegará hasta las últimas consecuencias para detener a las personas que les arrebataron la vida dentro de un templo, hecho que ocurrió cuando perseguían a un hombre al que también ultimaron.

En un breve mensaje dirigido a los medios de comunicación, la mandataria estatal dijo que desde que se enteró de ambos homicidios se contactó con los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; de Marina (Semar), Rafael Ojeda, así como de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, para iniciar con la investigación correspondiente.

“Un atentado de esta naturaleza nos sacude hasta lo más profundo y no vamos permitir actos como este, con toda la fuerza del Estado, de una gobernadora y un equipo de inteligencia que no se queda con lo abrazos cruzados no vamos permitir estos delitos. La investigación avanza y llegaremos a las últimas consecuencias”, dijo Campos.

También condenó “enérgicamente” el homicidio de Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en la comunidad de Cerocahui, ya que dijo que los jesuitas, congregación a la que pertenecían, se distingue por su actividad humanitaria, sobre todo en los lugares más marginados.

“Nos duele las pérdidas causadas por el ataque, tanto de un civil y dos hermanos jesuitas, una congregación que siempre ha hecho una tarea humanitaria en nuestro estado, sobre todo en las zonas serranas. A título personal y desde mi investidura envío mis condolencias y solidaridad a la Compañía de Jesús organización en la que me formé y goza de mi cariño y admiración”.

Finalmente, Campos llamó a la sociedad para que en conjunto con todos los niveles de gobierno se construya la paz y se recupere la tranquilidad en la país, ya que esa sería la mejor forma de honrar la memoria de Campos Morales y Mora Salazar.