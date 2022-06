Heridas cuatro personas en un ataque con arma blanca en Auckland, Nueva Zelanda

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La comandante del distrito de Waitemata, Naila Hassan, ha indicado que el asaltante, que se encuentra hospitalizado tras resultar herido, fue interceptado por varios viandantes, antes de agregar que estas personas evitaron que el ataque fuera "mucho peor".

Así, ha detallado que el atacante, que no ha sido identificado, apuñaló a cuatro personas antes de ser interceptado por una persona con una muleta. "Ha sido un incidente aislado. El asaltante iba a pie. Empezó en la bahía de Murray y siguió andando hasta la bahía de Maitangi", ha manifestado.

"Varias personas le siguieron y finalmente una de ellas intervino. Pudo haber sido mucho peor y por eso hay que reconocer la valentía de estas personas que intervinieron para poner fin a esta situación", ha argüido Hassan, según ha recogido el diario 'The New Zealand Herald'.

Por último, ha apuntado que el atacante portaba "un cuchillo bastante grande" y ha recalcado que por el momento no hay indicaciones que apunten a un crimen de odio, si bien por el momento no hay más detalles. Hassan ha destacado que el atacante será imputado y ha agregado que "no hay indicios de que (el ataque) hubiera podido impedirse".