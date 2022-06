Ricardo Monreal amaga con abandonar Morena si es excluido

Aunque refrendó su militancia en Morena, el senador Ricardo Monreal Ávila advirtió que el límite de su permanencia en el partido es la dignidad: “Si se me sigue excluyendo, nada tengo que hacer” en esa organización, puntualizó.

“Yo espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, pese a que no sea mencionado en el club de los señalados, no sea incluido en el club de los elegidos desde las mañaneras, aún así he decidido participar”, subrayó el senador.

Entrevistado durante su visita a Guanajuato, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado reafirmó que aspira legítimamente a ser candidato de Morena a la Presidencia de la República, pero aclaró que nunca aceptará que se le considere corcholata, porque ese es un término peyorativo.

“Yo no soy corcholata. Soy un aspirante natural, un modesto aspirante, nunca corcholata. Es peyorativo y es un lenguaje que nadie debiera aceptar. Pero allá ellos. Digo, yo no soy corcholata. Me niego a aceptar ese mote. Soy simplemente un modesto aspirante a la Presidencia de la República”, reiteró el legislador.

Monreal Ávila afirmó que tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador en que hay que dejar a un lado la politiquería: “Yo no me voy a mezclar a la politiquería, soy un político serio, un político responsable y lo único que quiero es profundizar el proceso de vida democrática que el país ha iniciado a partir de 2018.

Reveló que ya le llamó por teléfono el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, para ahora sí invitarlo al mitin que se realizará el próximo fin de semana en Francisco I. Madero, Coahuila, aunque no quiso adelantar si asistirá o no.

