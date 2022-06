Sandra Cuevas y concejales de la Cuauhtémoc difundieron propaganda durante veda electoral

La titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, difundió propaganda gubernamental durante el periodo de veda electoral de la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, así lo determinó la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El TEPJF resolvió un par de asuntos en los que se denunció promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental atribuidos a Cuevas Nieves y a los concejales de la demarcación, Samuel Paz Cabrera, Alva Ordaz Fernández, Saúl Arturo Doroteo y Nery y Yasser Amaury Bautista Ochoa.

En lo referente a Sandra Cuevas y la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, el TEPJF determinó la existencia de la infracción tras analizar las publicaciones realizadas por la alcaldesa de Cuauhtémoc en su cuenta personal de Facebook, donde Cuevas Nieves destacó logros y avances de su administración con la finalidad de generar aceptación y simpatía con la ciudadanía.

No obstante, se descartaron la promoción personalizada y el uso indebido de recursos, pues no se advirtieron y no se otorgaron programas sociales relacionados con la revocación de mandato.

Por otra parte, en el caso de los concejales el TEPJF determinó la existencia de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y promoción personalizada a favor del titular del Ejecutivo mediante un video difundido en Facebook. Pero también se descartó el uso indebido de recursos.

Finalmente, la instancia electoral informó que ambos asuntos fueron referidos al Órgano Interno de Control de la alcaldía Cuauhtémoc para que determine las sanciones correspondientes.

