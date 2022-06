Quinta ola Covid ‘pega’ a funcionarios de CDMX

Claudia Sheinbaum -jefa de gobierno-, Martí Batres -secretario de Gobierno- y Nashieli Ramírez -presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México- son algunos funcionarios que en días recientes han informado de su contagio de Covid-19.

El incremento de contagios de coronavirus da por hecho que la quinta ola de infecciones de SARS-CoV-2 ha comenzado y, cada vez es más frecuente conocer el caso de alguna persona que contrajo el virus, esto, después de que México habían logrado llegar a mínimos históricos de la pandemia.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la CDMX no está en alerta puesto que el número de contagios no se ha traducido en hospitalizaciones ni defunciones. No obstante, comienzas las filas en los Centros de Salud en busca de una prueba Covid.

Por lo anterior, la mandataria capitalina declaró este jueves que hará una valoración para determinar si es necesario adquirir más pruebas.

Por lo pronto, dijo, el llamado a los ciudadanos es que si tienen algún síntoma de la enfermedad, “lo más importante es resguardarse”.

Contagios de Covid

Fue el pasado 15 de junio cuando Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que había dado positivo a Covid-19 por segunda ocasión en lo que va de la pandemia. La primera vez que contrajo el virus fue en octubre de 2020.

Apenas el miércoles 22 de junio la mandataria capitalina retomó sus actividades presenciales; al primer evento público al que acudió fue a una ceremonia que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Campo Militar 1.

Ese mismo día por la tarde, el secretario de Gobierno de esta entidad, Martí Batres, informó que tras sentir ‘síntomas de un resfriado’ se realizó una prueba de Covid-19 a la que resultó positivo.

El funcionario se encuentra aislado y dando seguimiento a sus labores desde su hogar, según lo que informó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Este viernes, la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez, dio a conocer también su resultado positivo a Covid-19.

“Les comparto que me encuentro bien, de buen ánimo y guardando las medidas y cuidados pertinentes” — - señaló.

Tras una prueba de #COVIDー19 con resultado positivo. Les comparto que

me encuentro bien, de buen animo y guardando las medidas y cuidados pertinentes.

Daré seguimiento a mis funciones desde casa. — Nashieli Ramirez (@NashieliRamirez) June 24, 2022

LO MÁS LEÍDO EN CDMX: