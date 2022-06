‘Es inaceptable exponer a las personas trans, como si fuéramos una atracción’, Láurel Miranda

El pasado 21 de junio, en el marco de la celebración del Día Internacional del Orgullo, causó polémica un video publicado en la cuenta oficial de la periodista deportiva Carolina Weigend en el que aparecía una mujer trans tocando la guitarra y cantaba afuera de un local en las calles de la colonia Roma, de la Ciudad de México.

Después de mostrar a la mujer haciendo su trabajo, se observa una mesa en la que están sentadas mujeres riéndose. La historia de Instagram incluía un letrero que decía “La CDMX”, aparentemente en todo de burla, hacia la mujer trans. El video fue eliminado poco tiempo después por la usuaria, sin embargo, Láurel Miranda, logró grabar la historia para difundir el transfóbico acontecimiento en sus redes sociales.

Y ojo, por supuesto que no puedo asumir la identidad de género de quien canta, pero eso no quita que estas morras privilegiadas se están burlando de una persona cuya expresión de género es distinta a la convencional. — Láurel Miranda (@laurelyeye) June 22, 2022

Tras este hecho, Publimetro conversó con Láurel sobre los efectos que tiene la violencia dirigida al sector trans del país y las posibles soluciones inmediatas y a largo plazo para que la sociedad comience a generar mayor respeto a los derechos humanos de las personas que no siguen la llamada “heteronorma”.

Te puede interesar: Conductora de deportes desata polémica por presunta burla a mujer trans

¿A qué se enfrentan las mujeres trans ante la sociedad?

Las mujeres trans son parte de grupo poblacional bastante precarizado y desafortunadamente esta situación para muchas personas podría parecer mundana, inofensiva, una acción menor, pero el problema es que ocurre cotidianamente en el día a día y terminan por afectar la autoestima, la dignidad, la humanidad de las personas que son objeto de burlas.

Hubo personas que en redes sociales me dijeron que más allá de si es persona trans o no, eso que hicieron las periodistas, la modelo, la influencer, no es correcto y tienen toda la razón. Más allá del motivo por el que haya sido, me gustaría hacer subrayar, que en el caso de las personas trans que no se adaptan a la sociedad, suelen recibir muchísimas más burlas, humillaciones, a veces hasta violencia verbal y física.

Video mujeres burlándose de una mujer trans…

En este vídeo vemos, pues, sobre todo una burla, pero también que pasa, por ejemplo, con aquellos hombres sumamente violentos que se sienten con el derecho a la capacidad de violentarnos en el espacio público. Por otro lado, también me parece que se trata de un tema o de una situación que está tan normalizada.

Por ejemplo, no me cabe duda que ninguna de las cuatro mujeres te dieron cuenta de lo problemático o de la violencia que estaban ejerciendo en contra de esta mujer, no de estar trabajando.

Se atrevieron a subir el material, como si quisieran que sus seguidores le pudieran festejar. Más adelante, una de ellas, Cecilia, me dijo que se estaba malinterpretando el vídeo, que esa no era la intención, pero creo que el tema es que les pareció algo chistoso y poniendo “así es mi querida Ciudad de México”, así es la Ciudad de México, ‘mundo mágico’.

“¡A caray! ¿En qué momento me estoy burlando de alguien? Te ofrezco una disculpa si en algún momento se malinterpreta el video, pero con sinceridad te digo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Siempre he expresado mi apoyo y mi opinión acerca de la expresión de género”. — — Ceci Flores (@Ceci_Flores) June 22, 2022

¿Hasta dónde afecta subir un video burlándose de una persona trans?

Es inaceptable la exposición de las personas trans y la afectación de su reputación, como si fuéramos una atracción. En mis redes sociales intento explicar de una forma clara que estas burlas, que parecen ilustrativas, son un caldo deportivo que aborda justamente allá otros individuos, en su mayoría hombres que se sienten con la libertad y el derecho y la capacidad de atacarnos, de violentarnos de asesinarnos.

Estas burlas también son el motivo por el que muchas empresas no se atreven a contratar a mujeres trans que se salen de la norma de gesto porque saben que sus clientes se van a burlar de ella, que no las van a tratar de una forma adecuada.

Entonces creo que en la medida que investiguemos este tipo de actitudes, podremos recibir fomentando que México emplear a personas trans. El 90% de la población trans se encuentra desempleada.

No es simplemente un video, un chiste, una broma, una burla, tenemos que comenzar a hacer muy conscientes que nuestras acciones, nuestros discursos, nuestras publicaciones en redes sociales, tienen un impacto en la vida de los demás.

¿En dónde empieza la violencia al sector trans?

Sobre todo en la familia. Lo cierto, es que todavía hay muchísimas familias que no están dispuestas a respetar estilos de vida distintos a los hegemónicos, a los convencionales. Y esto propicia a que las personas trans sean expulsadas de sus casas, abandonen la escuela, se vean obligadas a aceptar trabajos en donde no les pagan muy bien, y esto les va alejando de una vida plena.

En México y en la Ciudad de México hemos ido avanzando en términos de leyes de garantía de derechos para las personas trans, pero por desgracia, esto no ha ido acompañado de una estrategia de comunicación por parte de las instituciones para que las personas trans estemos conscientes de nuestros derechos.

Objetos de estos derechos y que además lo que están haciendo sus actos pueden ser catalogados como discriminación y no solamente una campaña para el sistema, el hecho de realizarlos, sino para que se concienticen de que es una violencia.

Puedes ver: 5 razones para estar conectado en todo momento

¿Qué hace Láurel para luchar contra la transfobia?

Realizo una labor comunicativa –anteriormente a través de medios de comunicación–, pero por desgracia no hay medio de comunicación que se escape de los discursos determinantes, en este caso de fobia.

Lo hago también a través de redes sociales con la difusión de información para las personas trans, organizaciones de ayuda, organizaciones que les brinden acompañamiento, documentos oficiales, información para las necesidades generales.

Por otro lado, también tengo el privilegio de formar parte de la Fundación por la Diversidad de la Institución Laboral, con la que constantemente doy conferencias y pláticas de empresas para garantizar ambientes libres de discriminación.

Me llegan muchos mensajes de gente que todavía no sale, por desgracia a veces no puedo responder todos los mensajes, pero esto me da pauta para decir que en efecto hay una grave laguna de información.

Hay una grave laguna por parte de las autoridades, de las instituciones, de difundir, pues, de acercarle a la gente. Hay lugares en los que les pueden brindar orientación.

🌈 No te pierdas mañana el #TwitterSpace ¡Las calles son nuestras!📢 donde hablaremos sobre la importancia del activismo y el poder de tomar las calles. 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 Participan: @laurelyeye, @paulinacarras15 y @Alex_Orue.

Modera: @edwinretu.



⏰ 18:30 hrs.

🔗 https://t.co/vVhYLM0CEY pic.twitter.com/UGlAUO42s2 — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) June 23, 2022

¿Has visto un avance significativo en los últimos 10 años para las personas trans en México?

Desde hace 10 años, en México hemos avanzado también en otros estados de la República de género para instancias, la Ciudad de México, solamente para adolescencias mayores de 13 años. En términos de leyes, afortunadamente hemos ido avanzando el tema del patrimonio igualitario para parejas. Cada vez más a esta medida, pero que por desgracia, hay mucho que hacer todavía a nivel social de erradicación de discursos transfóbicos.

¿Qué quisieras decirles a las personas trans que te leen en este momento?

Comunicar el mensaje de que la vida es posible, que hay formas de resistir, de vivir, de ser una persona trans exitosa, que estamos procurando que el camino sea lo más igualitario para todas las personas.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV