“Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia”, reprocha AMLO a críticas hacia su hijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció sobre los ataques lanzados en contra de su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez por su apariencia física, donde este sábado varios de los integrantes de su gobierno salieron en su defensa con el uso del hashtag “#ConLosNiñosNo”.

Al acudir a la inauguración de la Primera Etapa del Libramiento Poniente de Acapulco, donde estuvo acompañado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, López Obrador tachó los señalamientos al menor de su familia como parte de una campaña negra en contra de su gobierno.

Así, indicó que se dirijan a él, con quien realmente tiene problema sus adversarios políticos, no en contra de los miembros de su familia.

“Ayer, mi pobre hijo que lo amo, Jesús, está pues excedido de peso, ya saben ustedes la edad de la adolescencia cómo es; sale una foto y con saña lo atacan. Eso es una cobardía, si el problema es conmigo, no con él”, precisó en su discurso, entre aplausos de sus simpatizantes.

En este sentido, después de los señalamientos por su presunta relación con el narcotráfico, expresó que hasta en las familias de las mafias del crimen se respeta a la familia y los miembros se vuelven intocables, pero entiende que se trata de actos de desesperación.

“Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia, ¿no es así?, pero yo lo entiendo, es su grado de desesperación porque no pueden. ¿Y por qué no pueden?, porque no le tienen amor al pueblo, por eso no pueden”, dijo.

Además, AMLO explicó que el amor al pueblo, a los más pobres y al prójimo son la base de su gobierno, algo que sus opositores no han comprendido.

“Cuando se le tiene amor al pueblo, cuando se le tiene amor al prójimo, cuando se gobierno para la gente y sobre todo para los pobres, la gente es agradecida y apoya al gobernante”.