Matallanas: "Tebas pretende intoxicar mediáticamente para intimidar a las autoridades"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Javier Gómez Matallanas, ha asegurado que las acusaciones de corrupción del presidente de LaLiga, Javier Tebas, hacia miembros de la RFEF le sirven para "camuflar su mala gestión" y para "intoxicar mediáticamente" e intentar "intimidar a las autoridades", y ha afirmado que "no da la talla" y que por ello crea "polémicas y guerras".

"Le contestamos donde hay que contestarle: con los instrumentos del Estado de Derecho, defendiéndonos en los juzgados y denunciando aquellas irregularidades claras y no relatos adulterados como hace él. No queremos estar en su nivel de crispación, pero sí que salimos siempre que es necesario. Somos una entidad transparente y que comunica la verdad, no como él, que enreda para ver si algo queda", señaló en una entrevista a Europa Press.

Sin embargo, cree que esta "tensión" produce "un hartazgo en la sociedad muy lógico". "Hace que nos metan a todos en el mismo saco y que se dañe la imagen del fútbol en su conjunto. La RFEF está para velar por el fútbol, no para darle cancha a un señor con un síndrome de protagonista que llega a ser delirante. Y Luis Rubiales tiene claro que Tebas no va a arrastrar a la RFEF ni a su presidente al barro en el que a él le gusta estar. Por más que quiera, no va a sacarnos de nuestro habitual tono, firme pero respetuoso, sin caer en provocaciones ni en violencia verbal. Por más que repita esas cosas, siguen siendo falsas. En nosotros solo va a encontrar indiferencia en lo público, y las respuestas oportunas donde deben darse", manifestó.

Así responderán "simplemente con la verdad". "Y donde debemos y podemos contarla. Porque hay que tener en cuenta que Tebas utiliza dinero de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (desconocemos si con el respaldo de los clubes) en ser socio preferente de muchos medios de comunicación, por el desembolso que realiza en publicidad y los convenios que tiene con estos medios, que utiliza para su propio interés. Aquí sí que hay un problema de gobernanza esencial porque invierte decenas de millones cada ejercicio en medios que luego le ayudan en campañas de desprestigios. Este comportamiento no es precisamente ejemplar", expuso.

"Por eso consigue la relevancia mediática que consigue. Pero, aunque tenga mucha proyección, su mensaje sigue siendo falso. Puede que cale en aquellos que no conocen el trasfondo, o que genere un mar de fondo social en el periodismo más amarillo. Pero, en el mundo del fútbol, todos sabemos quién es uno y quién es el otro. El mundo del fútbol sabe lo que ha hecho Luis Rubiales por los más modestos, y también por impulsar más allá de nuestras fronteras competiciones que estaban medio muertas o que no generaban interés ni ingresos", continuó.

En este sentido, el portavoz federativo considera que si España tiene posibilidades de albergar el Mundial de 2030 es "gracias" a la "gestión" de Rubiales. "Si los clubes más modestos han podido salir adelante en el momento más duro vivido en nuestro país, por ayudas económicas de la RFEF, es también porque Luis Rubiales tiene esa sensibilidad. Los números cantan. Y cuando a Luis se le mete algo entre ceja y ceja, lo consigue. Ahora está preparando una visita importantísima a Lisboa para seguir avanzando junto a Fernando Gomes y la federación portuguesa en la candidatura del Mundial 2030. Este proyecto podría llegar a generar unos 30.000 millones de euros para nuestros países. Eso es luchar por el fútbol y por España. Lo que hace Tebas es impregnarlo todo de crispación y hacer mal al fútbol", indicó.

Sobre las acusaciones de corrupción de Tebas hacia miembros de la RFEF, Matallanas advirtió que "tendrán consecuencias". "Habla de una falsedad, de una gran mentira, como la mayoría de lo que dice. Menciona un concepto tan grave como 'corrupción' y no aporta, porque no puede, un solo dato. Pide la inhabilitación sin base legal alguna, porque algunos que están a su servicio le han hecho el trabajo previo de presentar denuncias vacías ante el CSD. Sin aval ni contenido alguno. Solo la presión constante y el lío mediático que monta. Él pretende intoxicar mediáticamente para intentar que haya un juicio público manipulado contra la RFEF, y así intimidar a las autoridades. Frente a ello, la RFEF actuará en las sedes correspondientes para que se llegue hasta el final en esta trama y se haga justicia", adelantó.

Además, calificó esas acciones como "una pura cortina de humo". "Le viene bien para camuflar su mala gestión: los pobres resultados en la venta de TV tan fatídica que está cosechando; o el asunto de CVC, que le va a acabar estallando en las manos... Enfrente ve la gestión de Luis Rubiales al frente de la RFEF, que es la más exitosa en términos económicos de la historia, y trata de lanzar afirmaciones espurias sin fundamento. A Tebas le molesta que Rubiales haya conseguido, en cuatro años, llevar a la RFEF de poco más de 140 millones de presupuesto a superar los 400 en la peor época de la historia con la pandemia de por medio. Luis Rubiales es un gestor del fútbol de máximo nivel", expresó.

En otro orden de cosas, lamentó la exposición mediática del material privado del móvil de Rubiales. "¿Alguien se imagina cómo podría quedar su vida si una persona sin escrúpulos tuviera acceso a todo lo que contiene su teléfono móvil? Un conocido me decía que, si le pasase a él, perdería su trabajo, sus amigos y puede que hasta perdiera a su esposa. ¿Quién podría soportar tal exhibición de su intimidad? Pues a Luis Rubiales, en esa situación, no le han podido poner en ningún aprieto real ni han demostrado una sola ilegalidad. Solo han podido manipular, nada más", recalcó.

"Aquí lo único ilegal es la sustracción de información que se ha hecho del teléfono de Luis Rubiales y después publicarlo. Pero además, como digo, hay manipulación, mentira y hasta vídeos y audios que grabaron otros, como su propio tío, quien fue su mano derecha, que le ha traicionado y ha aprovechado para endosar a Luis cosas que había hecho él o que ni tan siquiera estaban en el móvil de Luis, o mandar a un medio de comunicación los billetes de viaje tachando su nombre y el de otro compañero de la RFEF para crear la falsa apariencia de que Luis fue a Nueva York con una chica, en lugar de ir con gente de su gabinete, que era la realidad. Y todo, según Tebas, tras haber recibido "su asesoramiento". Muy sucio y vil, pero a la vez muy burdo. Estos dos ejemplos son sólo una pequeña parte. Todo se irá sabiendo", aseguró.

Por último, Matallanas mostró su "confianza" en que "la verdad aflorará". "La RFEF no va perder el tiempo en luchas estériles y violentas. Pero quiero matizar que no hay una guerra del fútbol: solo hay un personaje que no da la talla y que, para justificarse, esta siempre creando polémicas y guerras. Todo el mundo le conoce en el fútbol. Los 42 clubes de la Liga Nacional de Fútbol Profesional también desean que su empleado Javier Tebas concluya la espiral de declaraciones y tuits incendiarios, es algo necesario por el bien del fútbol español porque el presidente de una asociación que pertenece a la RFEF no puede estar permanente atacando y montando tramas contra la propia RFEF. Nosotros vamos a seguir avanzando firmes buscando el bien del fútbol, en cuestiones positivas, como ese Mundial 2030. El tiempo y la Justicia pondrán a cada uno en su sitio", finalizó.