Lozoya acusa presiones para sustituir a su abogado, Javier Coello, previo a su extradición

La filtración de una llamada telefónica entre Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, y el padre del extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Thalman, destapó las presiones a las que fue sometido Emilio Lozoya Austin para sustituir a su abogado Javier Coello Trejo.

A través de los audios de una conversación, Lozoya Austin y su familia tuvieron que dar un vuelco a su estrategia de representación legal y ceder ante posibles negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR), lo que dio paso al establecimiento de un criterio de oportunidad, es decir, enfrentar el proceso en libertad, siempre y cuando se contará con su cooperación.

“Yo no acepto dobles lenguajes eh, ni las jugadas de ese pinche bandido del ‘abogadete’ ese... Ya no metas a ese cabrón enfrente, porque va a echar las cosas a perder, busca una gente decente que te defienda. Que se desista de inmediato porque así yo no juego eh”, indicó Gertz Manero en el diálogo.

De tal forma, se difundió una carta que envió Lozoya a su entonces abogado, Javier Coello Trejo, durante el 2020, donde el extitular de Pemex justificó su reemplazo por las presiones que recibió su familia y una nueva estrategia de negociación acerca de los presuntos sobornos recibidos por Odebrecht y la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados.

La misiva, que dio a conocer Animal Político, revela “el más mínimo respeto por los derechos humanos de mi familia, míos y de mis propios abogados”, motivo por el cual aclara que debe definir diferentes acciones, es decir, “el relevo a que sigas representando a mi defensa legal”.

De acuerdo con la información de este medio de comunicación, la carta fue enviada por Lozoya Austin antes de que se concretara su extradición desde España, en junio de 2020, antes de llegar a México, donde enfrentó gran parte de su proceso legal en libertad por las negociaciones que se entablaron con la Fiscalía.

“Las circunstancias hacen imposible que vayan adelante con lo que se viene”, dijo Lozoya, además de referirse a la postura divergente de su exequipo de juristas.

El cambio, aparte de las presiones de la FGR, acompañó una nueva forma de enfrentar las acusaciones por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, mediante una intermediación que Lozoya Thalman encabezó y se evidenció en los audios difundidos recientemente, pues desde 2017 Lozoya Austin era blanco de la justicia por la trama internacional de sobornos de Odebrecht.

