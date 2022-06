Cancelan más de mil vuelos por falta de personal y mal clima en EU

Las aerolíneas estadounidenses Delta, United y American Airlineshan informaron que cancelaron más de mil 600 vuelos dentro o fuera del país en los últimos dos días debido al clima adverso y la escasez de personal, afectando su capacidad para mantenerse al día con el aumento de la demanda de viajes de verano.

Te puede interesar: EU Advierten a aerolíneas por interrupciones de vuelos

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos Flightaware.com el total de vuelos anulados este lunes era de 799 y para el domingo casi 860 viajes fueron cancelados.

Delta Air Lines (DAL.N) tuvo más de 200 cancelaciones, Republic Airways Inc y United Airlines Holdings Inc (UAL.O) tuvieron 196 y 122 cancelaciones de vuelos, respectivamente, mientras que American Airlines Group Inc (AAL.O) canceló 62 vuelos a partir de la tarde del Lunes.

Ademas, se dio a conocer que el regulador estadounidense Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) también enfrenta escasez de personal.

Puedes revisar: Walmart apertura su tienda San Martin Texmelucan

Cabe recordar que la semana pasada, la FAA otorgó a United la aprobación para cortar temporalmente los vuelos de Newark después de que la aerolínea con sede en Chicago solicitara una exención, citando la construcción del aeropuerto y el personal de control de tráfico aéreo.

El pasado viernes, Airlines for America, un grupo comercial, informó que la FAA debe garantizar la dotación adecuada de personal de control de tráfico aéreo para evitar más interrupciones en los viajes de verano.

A todo lo anterior, Delta, United y American Airlines informaron que sus acciones bajaron entre un 2 y 3 por ciento.

Lo más leído de Publimetro: Aerolíneas buscan regreso de pasajeros vetados en Estados Unidos