Adriana Macías: “Tengo miedo a todo, pero yo no soy una cobarde”

La escritora Adriana Macías es una mujer resiliente y dispuesta a superar cada obstáculo que se le presenta. Nació sin brazos, pero eso no ha sido impedimento para que se convierta en una mujer inspiradora, en un ejemplo de vida.

De visita en Publimetro comparte que recién fue reconocida como la conferencista número uno en el Quinto Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 efectuado en Compostela, España, y habla sobre su libro Enamórate de ti, con el que intenta incidir de manera positiva en la gente, en las mujeres, y con el que invita a pasar de lo superficial a lo profundo, al amor propio.

Platícanos Adriana sobre tu condición, ¿cómo fue tu infancia?

— Nací sin brazos y desde bebé empecé a hacer todas las cosas con los pies. Mi hermana es un añito más grande que yo, y es ella la que empieza a motivarme y gracias a ella fui perfeccionando todos los movimientos con mis pies.

¿Cómo te impulsaron y apoyaron tus papás?

— Mis papás desarrollaron un grado de adaptación a las circunstancias y me lo heredaron y esto me sirvió muchísimo porque obviamente yo cuando viajo, no necesito nada en especial. No, yo perfecto me maquillo, me peino, me arreglo en cualquier lugar. En todas las circunstancias me adapto.

¿Sufriste bullying o rechazo cuando eras niña?

— Estoy acostumbrada a que las personas me volteen a ver, me pregunten; lo que yo me animaría a preguntar y a cuestionar y dejarles en el tintero es ¿ por qué nos fijamos tanto en el bullying que nos hacen las demás personas y no nos fijamos en el bullying que nos hacemos nosotros mismos?

¿Cómo surgen las ideas, inspiraciones para tus libros?

— Si tú lees el primer libro y este cuarto, vas a decir son dos mujeres distintas, y así es. En mi primer libro que se llamó Abrazar el éxito, me faltaba un montón de cosas qué aprender, qué madurar, pero ahí les hablo con toda honestidad.

Escribo mi segundo libro que se llama La fuerza de un guerrero –que es una historia de mucha fantasía épica donde van guerreros aprendiendo a aceptarse y van librando ciertas batallas con mucha fantasía, van aprendiendo valores– es un libro para compartir en familia.

Después empecé a llamar la atención de muchas mujeres que me empezaron a escribir sus historias de cómo ganar esa seguridad. Escribo este libro que se llama Prometo amarme y respetarme todos los días de mi vida muy enfocado a este valor que nos tenemos que dar nosotras mismas.

Cuando publico ese libro, mi hija tenía tres meses, y empiezo a poner los pies en la tierra y a darme cuenta de esos errores que cometí por sentirme menos mujer porque me faltaban 10 dedos, justo cuando necesitaba enseñarle a mi hija un montón de cosas, no solamente en teoría, sino con el ejemplo.

A las mujeres nos encanta tener la certeza de que estamos tomando buenas decisiones, lamentablemente no tenemos una esfera mágica, pero sí tenemos algo que te voy a decir –y que comparto en el libro–:

Todas las decisiones que tomes, tómalas pensando 100% en ti, jamás tomes una decisión pensando que lo haces por el bienestar de tus hijos, de tu trabajo, por tu pareja, por el qué dirán, porque si tomas una decisión pensando en los demás, muy posiblemente te equivoques. — Adriana Macías

Adriana Macías presenta su libro Enamórate de ti, en el que comparte su experiencia de reconstrucción personal y por el que invita a la gente a superar sus temores (Foto: Alejandra Mejía)

¿Qué les dices a las mujeres que viven violencia?

— Es una situación delicada. He aprendido que no podemos juzgar ninguna situación, cada quien tendrá que enfrentar sus propios miedos para salir de esas situaciones; sin embargo, cuando estás en un lugar donde hay golpizas, la respuesta es clara, ¡no!

Tu flexibilidad y movimientos son atípicos, ¿cómo cuidas tu columna?

— Tengo una una desviación en la columna, tengo una lesión en las cervicales, pero bueno, pues no podemos salir enteritos de esta vida. Yo estoy feliz con esta lesión que me ha permitido vestirme sola, viajar sola, tocar el chelo.

¿Cómo te conviertes en conferencista?

— Decido estudiar la carrera de abogada, pensando que eso me iba a dar una posibilidad; sin embargo, era difícil contratar a una mujer abogada y sin brazos, menos, entonces en ningún lado me quisieron contratar; estaba tristísima, pero conocí a la cuñada del subdirector de un banco y platicando mi historia, a ellos se les ocurre que yo comparta un testimonio.

¿Fue sencillo convertirte en escritora?

— Me aterraba porque pues yo no soy, no era escritora, y me daba mucho miedo escribir, no sabía si iba por por lo correcto, pero pues me di cuenta que tú, que todo mundo, tenemos que escribir un libro porque la gente se deprime porque creen que son los únicos que les ha ido mal en la vida, y si nos diéramos cuenta que todos, hasta la persona más guapa, exitosa, increíble, extraordinaria, perfecta, se ha sentido así, tendremos más esperanza.

¿Cuáles son tus miedos?

— El hecho de que yo les esté compartiendo toda esta historia y este libro, no significa que yo hoy en día esté perfecta y sin ningún miedo, tengo miedo a todo, pero yo no soy una cobarde . Todas las cosas a las que le he tenido miedo, las he enfrentado como va, a veces he salido raspada, a veces he salido bien, pero me daba miedo hasta ponerme un vestido de manga corta y mírame.

Me di cuenta que muchos de nuestros temores más grandes están en nuestra cabeza, realmente no hay nada afuera.

Platícanos del reconocimiento que te dieron.

— Recientemente nos dieron un reconocimiento como la conferencista número uno. Fue muy emotivo pero también es un compromiso enorme para seguir preparándome.

Las claves

Respuesta rápida

Obstáculo: oportunidad

Vida: milagro

Mujer: fuerte

Trabajo: increíble

Bullying: en nosotros

Maternidad: un sueño un sueño hecho realidad

Matrimonio: es toda una escuela

Madurez: con el tiempo

Violencia de género: un gran trabajo hay que hacer ahí.

Feminicidios: tristeza, devastador

Religión: todos los días, hay que tener espiritualidad todos los días

1ª conferencista. El Quinto Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 efectuado en Compostela, España, le otorgó a Adriana Macías un reconocimiento como la mejor conferencista del año.

4 libros escritos por Adriana Macías: