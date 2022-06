‘Inaceptable’ el trato de AMLO a Alazraki, sentencia Comunidad Judía

Luego de que durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, el mandatario calificara al periodista Carlos Alazraki como ‘hitleriano’, refiriéndose a una conversación entre Alazraki y otros dos personajes sobre el AIFA, la comunidad judía mexicana rechazó las declaraciones del tabasqueño.

A través de un comunicado, el Comité Central de la Comunidad Judía de México rechazó el término ‘hitleriano’ para referirse a cualquier persona. “Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”, agregó el organismo comunitario.

¿Qué fue lo que dijo López Obrador?

“Y en el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe”, expresó el mandatario.

La conversación entre Alazraki, Beatriz Pagés Rebollar y Javier Alarcón, que tuvieron el pasado 16 de junio, hablaron de una presunta llegada de aviones venezolanos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y fue transmitida en la conferencia como parte de la sección “Quién es quién en las mentiras”, luego de viralizarse en los últimos días a través de las redes sociales.

¿Qué dijo Garduño Yáñez sobre la conversación de Alazraki?

Por su parte, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, dijo sobre la conversación viral, “mienten, mienten. Desde antes de la inauguración del AIFA se capacitó a los agentes federales migratorios, se cubrieron todos los filtros, doble personal y se encuentran ahí”, aseguró

“Entonces, no es cierto. Y yo creo que, pues, no sé qué les pasa a estas personas, pero, como decía el señor presidente, es falso y es calumnia, y eso sí calienta, como dice”, agregó.

