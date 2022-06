Banco de ADN de violadores en CDMX queda ‘en el limbo’ por más de un año

El Banco de ADN de feminicidas y agresores sexuales que originalmente se preveía que entraría en vigor en la Ciudad de México en marzo del 2021, hasta la fecha no ha podido funcionar al 100% debido a que no cuenta con la certificación internacional que le daría total poder para esto.

Cuestionada desde abril de 2021 por el retraso de la entrada en función del Banco de ADN, la fiscal de esta entidad, Ernestina Godoy, señaló que estaban en curso las certificaciones pertinentes y en ese entonces aseveró que cuatro meses después operaría plenamente. No obstante, a finales del año pasado informó que se postergaría hasta el primer trimestre de 2022.

Pasado dicho tiempo, a finales de mayo, Godoy declaró que bastarían dos semanas para terminar el último proceso de certificación, pero recién el pasado lunes reconoció que sigue en curso el trámite para lograr su reconocimiento pleno.

La autenticación que hace falta al Banco de ADN es la certificación internacional ISO/IEC/17025 desarrollada por ISO (International Organization for Standardization), la cual se otorga a los laboratorios cuando cumplen con requisitos de competencia, imparcialidad y de operación coherente.

Opera sin certificación

Pese a no tener la certificación antes citada, el Banco de ADN ya inició operación y actualmente procesa 20 muestras al día. Según lo reportado por Ernestina Godoy en el informe de la Alerta por Violencia Contra las Mujeres del pasado mes de mayo, hasta ahora ha contribuido en la detención de violadores y feminicidas seriales.

Tales son los casos del violador serial de Periférico, relacionado con 27 eventos y cuyas víctimas se encuentran en una edad promedio de 15 a 66 años; el violador serial de Gran Canal que agredió por lo menos a 10 mujeres de entre 12 y 23 años; y un feminicida serial relacionado con tres ataques mortales a víctimas de entre 38 y 50 años en Tlalpan.

De acuerdo a lo previsto, cuando esté al 100% en su funcionamiento tendrá la capacidad para procesar seis mil perfiles genéticos al mes y sus resultados serán aceptados como prueba plena en tribunales.

El objetivo de esta herramienta es proporcionar información para las investigaciones del orden criminal vinculada a secuestros, delitos de violación, estupro y feminicidio en los casos en que las víctimas presenten signos de violencia sexual de cualquier tipo, esto con la finalidad de identificar a los agresores y poder así detenerlos. Aunque también habrá perfil genético de servidores públicos y procuración de justicia.

Suben delitos sexuales en CDMX

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dan cuenta del alza en los delitos sexuales en la Ciudad de México.

Aunque el delito de feminicidio mantiene una reducción con respecto a lo reportado en 2020, los casos de abuso y acoso sexual, así como el de violación simple van en incremento.

En lo que refiere a abuso sexual, pasó de tres mil 121 casos a tres mil 930; en acoso, de mil 65 a mil 424; y en violación, de mil 52 a mil 401.

TRES PREGUNTAS A...

Alexa Villavicencio, académica de la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM

¿A qué se atribuiría el retraso de la entrada en vigor del Banco de ADN?

El asunto es que hay varios niveles de complejidad en crear una base de datos de este tipo. Hay que definir fisicamente en dónde se va a generar, que la instalación cumpla los requisitos y no es cualquier cosa cumplir con todo esto y más cuando no hay un antecedente, partiendo de ceros y construyendo algo que no tiene cimientos previos.

¿Cuál será el principal reto de esta estrategia?

Principalmente en este país será garantizar la seguridad de la información por los riesgos de filtración de los perfiles pues finalmente serán datos sensibles, estarán ahí referencias genéticas hasta de la jefa de gobierno. Otro reto también será que realmente sea útil pues no servirá de nada tener todos esos datos y que se guarden y no se compartan. Asimismo se enfrenta al tiempo pues solo estará en operación poco tiempo de la actual administración que fue quien lo echará a andar y puede que en el próximo sexenio le den un revés.

¿Cuál sería la aspiración de este Banco?

Deberíamos aspirar a estar a la altura del CoDIS del FBI que es el más cercano aunque para esto se debe tener en cuenta que debe involucrarse a la academia y a los importadores de justicia, el éxito va a depender de esto y de la incorporación de expertos en el área forense, que tenemos muchos en nuestro país, contrario a lo que piensa la gente. Para un resultado satisfactorio, entonces, deberá haber solidez construida desde la base técnica, científica y jurídica, además de la voluntad política.

Perfiles que estarán en el Banco

Personas detenidas, procesadas y sentenciadas por la comisión de delitos sexuales y feminicidio Servidores públicos que forman parte de las instituciones de seguridad ciudadana y procuración de justicia Prestadores del servicio de Seguridad Privada Integrantes del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia Jefa de Gobierno

