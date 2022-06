“Me decía que me quería matar”: Yrma Lydya denunció a su esposo hace 6 meses

Seis meses antes de ser asesinada por su esposo, la cantante Yrma Lydya habría denunciado al abogado Jesús Hernández Alcocer por violencia familiar y múltiples agresiones.

Ante el Ministerio Público la joven señaló que el abogado intentó ahogarla en un jacuzzi, luego la habría torturado con una pistola de toques. Diversas omisiones provocaron que el caso fuera enviado al no ejercicio de la acción penal.

Imágenes presentadas en el noticiero “Despierta” con Danielle Dithurbide muestran la confirmación de la denuncia que la cantante había iniciado contra su feminicida.

Discusión se tornó violenta

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto la carpeta de investigación señala que la noche del 19 diciembre del 2021 Yrma Lydya y Jesús Hernández discutieron en un restaurante al sur de la capital.

La afectada declaró que su pareja la golpeó en el estacionamiento del restaurante y durante el trayecto a su residencia en la colonia Jardines del Pedregal.

“Mi esposo comenzó a agredirme de manera física y verbal. Me dijo que era una prostituta, una golfa, y me pegó varias patadas cuando estábamos en el estacionamiento”, declaró en aquella ocasión Yrma Lydya.

Agregó que al ingresar al domicilio conyugal continuaron las agresiones hasta llegar a las amenazas de muerte. “Me llevó jalándome del cabello hasta el baño de nuestra recamara, sacó una pistola que siempre carga en su bolsa de mano, me apuntó, y me dice que me quería matar”, dijo.

Jesús Hernández intentó ahogarla y la torturó

Según relata el expediente aquella noche Jesús intentó ahogarla en el jacuzzi, después, presuntamente la torturó con un dispositivo eléctrico.

“Mi esposo Jesús me puso una pistola de toques en el estómago, mientras me agredía me decía ojalá te mueras. Yo forcejeaba para que me soltara”, relató.

Horas después de la agresión, Yrma Lyda se presentó a la Fiscalía de Álvaro Obregón para denunciar a Hernández Alcocer. En el lugar se tomó su declaración y se giraron oficios a distintas áreas de la dependencia para que apoyarán a la joven.

Consta en los documentos mostrados en el noticiero que se solicitaron medidas de protección y la presencia policial durante 60 días; sin embargo, la Ministerio Público no reclasificó el delito de violencia familiar a tentativa de feminicidio.

Yrma Lydya otorgó el perdón

Ante estos hechos, la tarde del 21 de diciembre Yrma Lydya y su representante legal, Alejandra Sánchez Castañeda, desistieron de continuar con la denuncia.

De haberse reclasificado el intento de feminicidio el delito se hubiese perseguido de oficio sin importar que la agraviada otorgara el perdón.

“Ratifico mi anterior entrevista rendida el 20 de diciembre del 2021 en la cual formulé querella por el delito de violencia familiar cometida en mi agravio y en contra de mi esposo de nombre Jesús”.

Manifesté que mi esposo me puso una pistola en la frente y que con ella me había golpeado, así como de la pistola de toques. Mi esposo sí tiene armas, pero nunca me golpeó o amenazó con una de ellas”.

Apenas en diciembre pasado, la cantante Yrma Lydya, asesinada en un restaurante de CDMX, había denunciado a su esposo por violencia familiar. Este es un fragmento de la declaración.

Yrma Lydya dijo que por convenir a sus intereses era su deseo otorgarle el perdón a su esposo, por lo que la autoridades no solicitaron videos al restaurante ni la declaración de ningún testigo, el caso fue enviado al no ejercicio de la acción penal.

Seis meses después, la Fiscalía informó que tras el asesinato de la joven cantante inició una investigación interna para esclarecer si existieron omisiones en el caso.

