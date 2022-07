Katya Echazarreta donará al planetario de Jalisco la bandera de México que llevó al espacio

La ingeniera mexicana de tan solo 26 años, Katya Echazarreta, quien el pasado 4 de junio se convirtió en la primera mexicana en viajar al espacio, donará la bandera que llevó a la misión New Shepard al Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria”.

Tras su visita a su estado natal, Jalisco, el pasado sábado, Echazarreta se reunió con el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, quien la reconoció por su gran logró en ir al espacio exterior, demás de que celebró el día de las y los ingenieros.

“Sus sueños fueron más allá de este planeta y se llevó a Jalisco con ella, hizo historia y regresó para darnos dos noticias especiales y espaciales, como diría ella”, aseguró.

Además de donar la bandera que se llevó al espacio, Echazarreta participará en la feria tecnológica TalentLand, que se llevará a cabo en la Expo Guadalajara entre el 20 y el 24 de julio.

“Sé que no me equivoqué en decirle, a nombre de Jalisco, el gran orgullo que nos hizo sentir y la alegría de tenerla para compartir su experiencia con el talento jalisciense y dejarnos la evidencia de su logro para recordar que en Jalisco no tenemos límites que nos detengan”, dijo Alfaro.

Katya Echazarreta participó el pasado 4 de junio en la misión New Shepard de la compañía privada Blue Origin, fundada por el multimillonario Jeff Bezos.

El vuelo que duró poco más de 10 minutos inició a las 9:25 de la mañana, tras despegar la nave desde la plataforma de lanzamiento de Blue Origin en Corn Ranch, cerca de la ciudad de Van Horn, Texas.

Los viajeros estuvieron a 106 kilómetros de la Tierra. Minutos más tarde, aterrizaron suavemente en el desierto de texano, a bordo de una cápsula que descendió en paracaídas.

“Quiero dedicarle este vuelo al espacio, a mi país, y a toda la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti, y sepas que puedes ser el próximo”, dijo Katya antes de partir al espacio.

