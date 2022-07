‘¿Por qué tanto temor?’, cuestiona Sheinbaum sobre su candidatura a la Presidencia

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó a la oposición luego de que este bloque en el Congreso de la Ciudad de México anunció que interpondrá más denuncias electorales en contra de la mandataria capitalina a fin de frenar su candidatura presidencial del 2024.

Cuestionada en rueda de prensa al respecto, Sheinbaum Pardo aseguró que no ha violado ninguna ley.

“Pues no sé qué miedo tengan, la verdad, porque nosotros no hemos violado ninguna ley, entonces, no sé porque tengan tanto temor”

— - aseveró.