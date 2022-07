Sanidad apunta que los casos están creciendo por las subvariantes de ómicron pero no su gravedad

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, la ministra ha apuntado que "todo parece confirmar" que España va a seguir experimentando un aumento de positivos debido a la "mayor expansión" de las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5.

De hecho, el informe de este lunes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) recogía que en algunas comunidades autónomas la subvariante BA.5 ya supone "en torno al 80-85 por ciento de los casos", debido a que "es más transmisible".

En cualquier caso, la ministra ha esgrimido que no incrementa la gravedad de los casos. "No se está produciendo una mayor gravedad, al menos en la conocida de períodos anteriores. La ocupación hospitalaria se sitúa en torno al 7-8 por ciento y la de UCI está estable, con uno de los porcentajes más bajos desde que comenzó la pandemia, en torno al 5 por ciento. En aquellos países como Portugal que han experimentado la expansión de estos sublinajes no se ha traducido en una mayor gravedad", ha asegurado.

Pese a ello, Darias ha realizado "una llamada a la prudencia como siempre ante un incremento de casos. También ha vuelto a recordar la recomendación de Sanidad de que las personas más vulnerables utilicen mascarilla, sobre todo en espacios cerrados.

En cuanto a la administración de la cuarta dosis, tal y como están reclamando algunas comunidades autónomas, la ministra ha recordado que su aprobación tiene un "mecanismo". "Las CCAA que piden la cuarta dosis saben cómo funciona el mecanismo", ha argumentado.

En concreto, debe ser la Ponencia de Vacunas la que eleve a la Comisión de Salud Pública una propuesta para su aprobación. Por el momento, la Comisión solo ha dado su visto bueno a la cuarta dosis en mayores de 80 años y residentes de residencias de mayores. "Falta acordar cuándo", ha apostillado Darias.