Ante ‘cacería’ de autoridades, choferes de aplicación aún trabajan en el AICM

Los choferes de aplicación se han negado a no aceptar viajes de los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ante la restricción que hubo de las autoridades aeroportuarias recientemente.

Desde el pasado fin de semana se colocaron letreros a las afueras de las terminales del AICM, indicando que por ser zona federal, estaba prohibido operar sin permiso, por lo que los usuarios y choferes de aplicación se manifestaron en redes sociales y en las inmediaciones del aeropuerto.

Asimismo, se han registrado ciertas ‘mañas’ de los antes mencionados para continuar con los traslados. El pasado fin de semana, aparecieron una serie de anuncios que advertían a transportes de aplicaciones digitales que tenían prohibido operar en las inmediaciones del aeropuerto por tratarse de una zona federal y en caso de no acatar esta regla deberán pagar una sanción económica de 43 mil pesos.

Te puede interesar: Desconoce AMLO multa de 43 mil pesos a taxis de plataforma en el AICM

Aunque los letreros que prohíben expresamente a choferes de Uber o DiDi operar en el AICM fueron colocados apenas el fin de semana pasado, la restricción para que taxis de aplicación lleven y recojan pasajeros ha estado vigente desde que iniciaron sus operaciones en México.

Las multas de taxis de app que dejaban o recogían a alguien en el AICM las pagaba la aplicación, sin embargo, desde hace algunos meses la empresa decidió ya no brindarles ese apoyo a los conductores.

Publimetro conversó con un taxista de app, Gérman, quien prefirió reservar sus datos personales. El chofer de app aseguró que en los alrededores del aeropuerto, la policía de tránsito tiene grúas listas para “levantar a los taxis de aplicación, no te dejan prestar el servicio, aunque llegues por el pasaje, te levantan.

“Pero hay mañas que uno va agarrando. Cuando he llegado por algún servicio le digo que cualquier cosa diga que es mi amigo. Me bajo, lo saludo, como si lo conociera de toda la vida. Pero el riesgo es entrar, recoger el pasaje y salir antes de que se te acerquen los de tránsito, que solo están cazando”.

También lee: 43 mil pesos de multa para taxis de apps que den servicio en el AICM

Al imponerles la multa, las autoridades remiten su vehículo al corralón, se les levanta la infracción y posteriormente los taxistas de app tienen que pagar los 43 mil pesos de multa más extras para lograr recuperar su auto. Lo que representa para los conductores una suspensión laboral de más de una semana.

“No he tomado en los últimos días muchos viajes por las multas y operativos que hay en la zona, para evitar esos problemas, pero los viajes que llego a tomar son porque están cerca de donde trabajo y si no los tomas, gastas gasolina, sale más caro. Los viajes que salen del aeropuerto son largos, entonces, aparte de que son muy atractivos por el dinero que ganas, también lo tomas por estar cerca.”, dijo Gérman.

¿Cuál es la molestia con los taxis de app?

El descontento entre los taxis de aplicación y los taxistas de calle, junto con los del AICM, ha sido desde que iniciaron operaciones los choferes de aplicación en México. Los taxistas ‘tradicionales’ argumentan que se les ha arrebatado el empleo con la aparición de los viajes por aplicación, pues los usuarios prefieren usar transporte privado por la comodidad que ello implica.

Gérman señaló que para los usuarios “es más cómodo pedir el taxi desde la aplicación. Pasa rápido, el chofer ya sabe a donde ir porque usamos GPS, la tarifa es más accesible que un taxi de calle o del aeropuerto, está limpio, se le pone la música que desea, aire acondicionado, ya sabe cuánto va a pagar y a qué hora iba a llegar desde antes de que el taxi llegue e incluso la facilidad de mandar su ubicación para que alguien cercano siga el viaje.

“No es que sea malo el servicio de los taxis de aeropuerto, pero costoso es elevado y muchos prefieren esperar en una fila virtual, que en una física. Muchas veces los pasajes del AICM son extranjeros que no hablan español.

“En una ocasión me toco una chica de la India, que me comento que antes de venir le dijeron que los taxis en México eran inseguros y que pidiera mejor taxi de aplicación porque no necesitaba hablar mucho para trasladarse a su destino, simplemente tenía que poner la ubicación y esperar a que el taxi llegara por ella.

“Y así fue, no hablaba mucho español, pero nos logramos comunicar y ella llegó bien a su destino. Para todos hay, el chiste es prestar el servicio lo mejor que se pueda y sin encajes. Al final, todos trabajamos para ganarnos el pan y hay que verle el modo”, finalizó Gérman.