Belarra garantiza estabilidad del Gobierno pero pide al PSOE cambiar rumbo porque hay gasto militar suficiente

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado que la estabilidad del Ejecutivo está "garantizada" pese a las diferencias sobre la subida del presupuesto militar y ha defendido la conveniencia de mantener un "debate de fondo" con el PSOE sobre esta cuestión, dado que "cada euro que se destina a gasto militar es un euro menos para la sanidad o educación pública".

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha remarcado que Unidas Podemos está decidida a completar la legislatura y que su objetivo es convencer a su socio, en foros como la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición, de la necesidad de priorizar las políticas sociales de cara a los Presupuestos Generales, dado que a su juicio el gasto militar ya tiene "niveles récord" y "no es precisamente bajo".

Concretamente, ha subrayado que el gasto presupuestario en Defensa, que oscila sobre el 1,2% del PIB, no refleja toda la inversión en este área al incrementarse con fórmulas como las ampliaciones de créditos extraordinarios, como la aprobada ayer en 1.000 millones de euros y que no gustó a Unidas Podemos, por medio de fondos de contingencia, que luego no computan en las cuentas públicas.

HAY QUE RESINTONIZAR CON LA GENTE CON MÁS POLÍTICAS PROGRESISTAS

De cara a la próxima reunión de la comisión de seguimiento de la coalición que solicitó ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la ministra de Derechos Sociales ha explicado que trasladarán al Ejecutivo la importancia de "resintonizar" con la ciudadanía respondiendo a las prioridades sociales, como combatir la inflación en un momento "complejo" de legislatura".

Es más, Belarra ha enfatizado que España "no está en guerra" sino que padece los efectos socioeconómicos de la guerra y, por tanto, lleva varias semanas planteando que la percepción de la ciudadanía es que el Ejecutivo "no tiene los objetivos claros" y debe centrarse "con claridad" en conseguir avances sociales y marcar "un hito" con los Presupuestos Generales de 2023.

También ha remarcado que la ciudadanía percibe que es "Podemos en solitario" quien levanta unas banderas progresistas que "deben ser de todo el Gobierno" y ha enumerado que los logros más destacados parten de propuestas del socio minoritario, como es la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional o la Ley Trans.

EL GOBIERNO DE COALICIÓN ES EL "MÁS ESTABLE" DE LA ÚLTIMA DÉCADA

Ahora, ha relatado la secretaria general de Podemos, han puesto sobre la mesa un detallado programa para las futuras cuentas públicas, como topar los precios de los combustibles, crear un fondo de 10.000 millones para mejorar los servicios públicos, volver a subir el SMI, extender los permisos de maternidad a seis meses, una renta universal de 100 euros por crianza o una reforma fiscal que ya no se puede postergar y debe incluir un impuesto específico a grandes empresas y fortunas.

Pese a las diferencias con su socio, Belarra ha querido ser "muy clara" al proclamar que el Ejecutivo de coalición es un "éxito de la izquierda" y quien más ha luchado por ella ha sido precisamente su espacio, teniendo claro que conseguir esos avances que reivindican es más complicado desde la posición minoritaria de Unidas Podemos. "A pesar de lo que se pueda decir, este es el Gobierno más estable de la última década y vamos a sacar adelante los PGE", ha zanjado.

Finalmente y respecto a las críticas que han lanzado los populares sobre la acción del Ejecutivo, Belarra ha replicado que el PP "no está para dar lecciones de buena gestión" porque "dejó a la gente tirada" en la anterior crisis económica y, bajo su criterio, el anterior Gobierno del PP fue el más inestabilidad generó al país por estar "marcado por la corrupción".