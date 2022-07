Kessie: "Si Xavi te llama es que lo haces bien y no puedes decir 'no' al Barça"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El nuevo jugador del FC Barcelona Franck Kessie aseguró en su presentación como blaugrana, con contrato hasta 2026 y una cláusula de 500 millones de euros, que no pudo decir 'no' a la oferta tras hablar con quien será su técnico, Xavi Hernández, y aseguró que se ganará su titularidad con trabajo en el césped y no con declaraciones.

"No. Como he dicho, la titularidad me la tengo que ganar y merecer en el campo. No con declaraciones fuera. Me tengo que ganar la confianza de mis compañeros y de mi entrenador", aseguró en rueda de prensa de presentación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

En este sentido, aseguró que no pudo decir 'no' a la oferta del Barça. "Cuando un entrenador como Xavi te llama es porque estás haciendo bien tu trabajo. No se le puede decir que no al Barça. Hablé con él y me remarcó la importancia que tendré en su proyecto", valoró.

"Cuando un jugador empieza a jugar, nunca va hacia atrás. Llego a un sitio importante y tengo muchas ganas de demostrar lo que puedo aportar. Primero quiero conocer al staff y a mis compañeros, y al entrenador en persona", manifestó sobre sus primeras intenciones.

Kessie sabe, no obstante, que sin trabajo no habrá recompensa. Y tiene como espejo en el que mirarse a su compatriota Touré Yaya, que triunfó vestido de blaugrana. "Tengo que trabajar mucho para llegar a tener un carrera como la de Touré Yaya, un jugador muy completo", reconoció.

Pese a poder jugar de interior, de mediocentro y hasta de central, el internacional marfileño no quiere estancarse en una posición determinada. "Estoy a disposición del entrenador, que es quien decidirá mi posición. Yo trabajaré para ofrecer mi mejor versión sea donde sea", aseguró.

"Jugué una vez contra el Barça y ganamos 1-0 (amistoso de pretemporada). Fue un partido muy bonito. En los Juegos Olímpicos, jugué contra España y me enfrenté a Pedri, Mingueza... Hablé con ellos después del partido", señaló sobre vivencias anteriores con el club blaugrana.