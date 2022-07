300 especies del santuario Black Jaguar estarían desaparecidas

En el caso del santuario ‘Black Jaguar-White Tiger’ ha surgido el cuestionamiento de dónde están las especies que originalmente fueron trasladadas a ese sitio después de ser decomisadas, pues en la visita de inspección solo identificaron a alrededor de 200 cuando se habla de 500 que estaban en ese lugar en un principio.

Lo ocurrido dentro de Black Jaguar se hizo mediático después de exponerse el caso por la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), quien denunció a Eduardo Mauricio Moises Serio -dueño del lugar- por presunto maltrato y descuido animal.

Las denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profeta) y la Fiscalía General de la República (FGR) se presentaron el pasado 24 de junio, de acuerdo con el representante legal de la Azcarm, Cristopher Estupiñan.

En entrevista con Publimetro, el abogado dijo tener testimonios sobre presuntos actos de comercialización de las especies en dicho santuario, lo que hablaría de ‘delincuencia organizada en modalidad de tráfico’.

Asimismo, indicó que hay señalamientos sobre posibles fosas que se encontrarían en el predio que ya fue asegurado, algo que deberá investigar la Fiscalía a fin de descubrir cuántos animales fueron enterrados.

Especies decomisadas en el santuario

Estupiñan contó a este diario que todas las pruebas recabadas para la denuncia fueron en parte por una ex empleada del santuario y de toda la investigación que lleva años elaborándose por parte de la Azcarm.

Refirió que una de las cosas prioritarias que habrá de resolver la Fiscalía es el posible contubernio entre autoridades durante la administración anterior puesto que todos los animales resguardados en Black Jaguar fueron decomisados por la Profepa y la propia FGR.

“Este sitio durante años fue el predilecto de la Profepa para trasladar a ejemplares asegurados, entonces, no es posible que en todo este tiempo se hayan enviado especies decomisadas por parte de las autoridades y hayan sido omisas en verificar las condiciones en las que se encontraban” — - dijo.

En esta línea, el abogado advirtió que ‘definitivamente habrá servidores públicos involucrados’, pero esto deberá investigarse por parte de la Fiscalía, aunque acusó a este mismo organismo de estar trabajando de forma ‘lenta’ y siendo ‘negligente ante la situación con pretextos burocráticos de siempre’.

Falta de espacios

Aunque los señalamientos ahora están enfocados hacia el dueño del santuario, el médico veterinario Ariel Saldivar-Flores consideró que debería cuestionarse también la responsabilidad de las autoridades que decomisan a los ejemplares y los trasladan a este tipo de sitios sin supervisión.

Expuso también la falta de recursos puesto que estas especies llegan a consumir hasta 20 kilos de carne al día y lo que debe destinarse al mantenimiento para la infraestructura.

Tres preguntas a…

Gabriel Ochoa, gerente de PETA Latino

PETA había expuesto el caso desde hace tiempo, ¿qué habían identificado?

Nosotros sabíamos de esta fundación por lo que ellos mismos publicaban en redes sociales, tenían cachorros de tigres, leones y grandes felinos. Invitaban a celebridades, se tomaban fotos con cachorros como una técnica de marketing para atraer a mas personas, turistas que donaran mas dinero, eso era muy raro, un santuario verdadero no hace eso, no tienen cachorros, no reproducen, no sabemos de donde los sacaban y evidentemente era para explotar animales. Fue de las primeras cosas que vimos que no era normal. Otra cosa es que el dueño subía fotos interactuando con las especies, algo que no es común en este tipo de espacios, un santuario de verdad es ofrecer a los animales un sitio en donde tengan una vida lo más parecido posible a como la tendrían en la naturaleza, nunca permitiría esa conexión con los humanos.

¿Desde hace cuanto evidenciaron lo anterior?

Lo expusimos en nuestro blog desde hace alrededor de cuatro años, pero nunca tuvo gran alcance hasta ahora que ya ex trabajadores hablaron y afortunadamente las autoridades ya intervinieron aunque no se sabe cuántas especies se perdieron y cuántas van a lograr sobrevivir en las condiciones en las que están.

¿Qué hace falta por parte de las autoridades en estos casos?

Principalmente deberían estar vigilando porque hay toda una serie de lineamientos que tienen que cumplir estos lugares y que es obvio que no están regulados. Más que nada hacer cumplir las leyes y avanzar en esta iniciativa para dejar de comprar y vender animales silvestres, pero no solo de estos sino de todas las demás especies porque recién vimos con el incendio en el Mercado Sonora, hay muchos otros que son comercializados y no están en condiciones favorables.

