Previa del España - Finlandia

España pone a prueba su ánimo y fortaleza

La selección femenina debuta en la EURO en busca de una victoria clave ante Finlandia para ir olvidando la lesión de Alexia Putellas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La selección española femenina de fútbol hará este viernes (18.00 horas/Teledeporte) su estreno en la Eurocopa de Inglaterra ante Finlandia, un debut en el que espera darse una alegría que le refuerce en una moral 'tocada' tras la inesperada baja de su líder y referente, Alexia Putellas.

El martes se confirmó la peor de las noticias y la centrocampista del FC Barcelona tenía que decir adiós no sólo al torneo sino a los terrenos de juego durante bastante tiempo tras romperse el ligamento cruzado de la rodila izquierda. El campeonato perdía a una de sus grandes estrellas y el combinado nacional a una jugadora diferencial y vital en su esquema.

El vestuario ha tenido dos días para asimilar cuanto antes esta ausencia, que se une a la también relevante de Jennifer Hermoso al inicio de la concentración, y concentrarse ya de manera definitiva en una EURO que debe seguir despertando ilusión de cara a llegar lo más lejos posible.

Y esto pasa por no atragantarse con el siempre complicado estreno en una gran cita, más en el de este viernes ya que España tenía muchos focos encima sobre su posible favoritismo para conquistar el título. En un grupo donde Alemania y Dinamarca no darán margen a la relajación, sumar los tres puntos ante Finlandia, teórica 'cenicienta', se antoja clave para no añadir ya urgencias imprevistas.

La selección se plantará en el MK Stadium de la localidad inglesa de Milton Keynes dispuesta a mandar un claro mensaje, el mismo que le ha llevado a estar invicta más de dos años, un total de 23 partidos, 19 de ellos saldados con victoria. El equipo ha bajado quizá algo su poderío en este 2022, donde los triunfos no han sido tan reseñables, pero desde su paso por el Mundial de Francia de 2019 ha dejado clara su voracidad y competitividad.

Jorge Vilda no debe tener demasiadas dudas para conformar su primer once y su principal tarea es la de acertar con quién ocupa el hueco que deja, en el campo y en lo futbolístico, la baja de la 'Balón de Oro'. Parece que el seleccionador podría optar por poner ahí a Mariona Caldentey, habitual en el costado izquierdo ofensivo, para acompañar a Patri Guijarro y Aitana Bonmatí. Irene Guerrero, que brilló en el amistoso ante Australia, es otra la opción más probable.

En este sentido, si el técnico madrileño opta por retrasar a la balear a la zona de creación, donde su talento también puede sobresalir, tendrá que decidir también como forma su tridente ofensivo. Ante Italia, además de Caldentey, jugaron la goleadora Esther González y Lucía García, y ambas parten con muchas opciones de repetir, mientras que el hueco restante podría ser para Marta Cardona, para una más incisiva Athenea del Castillo o incluso para una Amaiur Sarriegi que llegó el miércoles para sustituir a Alexia Putellas.

FINLANDIA NUNCA HA GANADO A ESPAÑA

Lo que también tiene claro España es que es superior en lo técnico a Finlandia y que su rival seguramente prefiera pertrecharse cerca de su portería y buscar el contragolpe como mejor arma. La 'Roja' deberá armarse de paciencia, controlar cualquier tipo de ansiedad y marcar lo antes posible para calmarse.

"España ha estado en nuestro grupo de clasificación un par de veces. No tenemos muy buenos recuerdos de ellos, pero la situación ahora es diferente. Ellas tienen un equipo diferente, con jugadoras de clase mundial, y nosotras también y creemos en nosotras mismas, que es lo más importante", advirtió la capitana y guardameta Tinja-Riikka Korpela.

El combinado español no ha perdido en sus siete enfrentamientos con las finlandesas, con cinco victorias, entre ellas la última en 2018 por 5-1, pero no puede fiarse del equipo que dirige Anna Signeul, que se clasificó para esta EURO invicta, cediendo sólo un empate y con sólo dos goles encajados, prueba de su mayor fortaleza, aunque en sus dos amistosos de preparación ha caído ante los Países Bajos (2-0) y Japón (5-1). En su lista destaca la delantera de la Real Sociedad Sanni Franssi.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Sandra Paños; Ona Battle, Irene Paredes, Mapi León, Leila Ouahabi; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Mariona Caldentey; Marta Cardona, Esther González y Lucía García.

FINLANDIA: Korpela; Hyyrynen, Westerlund, Pikkujamsa, Koivisto; Engman, Alanen, Summanen, Olling; Sallstrom y Franssi.

--ÁRBITRA: Kateryna Monzul (UKR).

--ESTADIO: MK Stadium de Milton Keynes.

--HORA: 18.00/Teledeporte.