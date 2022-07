Díaz asegura que "nada va a romper el Gobierno", pero reconoce que no basta con gestionar: "Le falta alma"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado en una entrevista con el diario 'El País' publicada este domingo, en la que ha aseverado que "no hay alternativa a la coalición progresista", si bien ha incidido en que dentro del Ejecutivo hay diferencias que abordar "de manera pausada", como es el caso del Presupuesto y el gasto militar, lo que ha creado tensión en el Ejecutivo.

Díaz ha señalado que "no se puede estar de acuerdo con todo" en el Gobierno y ha puntualizado que ella no lo está con alguna medida económica, pero más con las medidas "que no se toman". "En un país que tiene un enorme riesgo de concentración oligopólica en dos sectores clave, el financiero y el energético, me hubiera gustado que actuásemos más", ha detallado.

En este sentido, ha descartado que el nuevo plan de medidas anticrisis pusiese al borde del precipicio al Ejecutivo. Al respecto de este paquete de ayudas, ha admitido también que no son tan valoradas por la gente porque el Gobierno "no lo está haciendo tan bien".

"Esto es un problema del Gobierno (...). Este Gobierno ha hecho cosas que jamás se habían hecho, pero no basta con gestionar. Digo siempre que a este Gobierno le falta alma. Y a veces nos faltan medidas felices. Si para sacar adelante el salario mínimo tardamos nueve meses, cuando llega, igual la medida no es feliz. Si para avanzar tardamos tanto...", ha apostillado.

SUMAR PARA CONSTRUIR

Díaz, quien también ha admitido haber sufrido "bastante" en su cargo por todo lo que le ha costado sacar adelante algunas medidas, se ha referido también a su proyecto político, Sumar, el cual, ha precisado, "no es lo mismo" que Podemos.

"Podemos nace de la impugnación y yo parto de la construcción", ha destacado, si bien ha puntualizado que en el contexto en que surgió la formación "era normal que se hiciese eco de la impugnación". "Ahora es diferente", ha resaltado.

Asimismo, ha agradecido a Podemos y a todas las formaciones políticas su ayuda para el lanzamiento de su proyecto. En este sentido, ha añadido que no será ella quien decida si cuenta con Podemos en el proyecto pues, ha reiterado, se trata de un movimiento ciudadanos en el que primará la decisión de la ciudadanía.

Igualmente, ha recalcado que cuando las tareas de diseño de este proyecto culminen, se decidirá si hay que convertirlo en un proyecto electoral, pero ella será solo "un engranaje más". "Jamás me he peleado por una lista electoral. Se hará colectiva, democráticamente. Quien se quiera presentar que se presente y que la ciudadanía vote", ha insistido sobre Sumar, que supone para ella "un paso importante" en su vida.

Por último, Díaz ha criticado las actuaciones en contra de Pdemos que han revelado los audios de las conversaciones entre la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el antiguo comisario José Manuel Villarejo.

"El PP tiene que rendir cuentas de lo que le ha hecho a una formación política en democracia y lo que le ha hecho a sus dirigentes. La destrucción que ha sufrido Pablo Iglesias y su familia no es conocida jamás en nuestro país, ni me atrevo a decir que en el mundo", ha advertido.

En este contexto, ha apelado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "depurar responsabilidades políticas por el bien de la democracia": "No basta con decir, como nos ha dicho el señor Feijóo, 'esto fue ya hace muchos años'".

Por último, ha afeado a Feijóo la "visión catastrofista" que está dando sobre España. A su juicio, esta visión de una futura profunda crisis es "irresponsable e irreal".