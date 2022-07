Santander y Fórmula 1 lanzan un concurso global para encontrar soluciones innovadoras en automoción

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El proyecto se desplegará en Alemania, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, España, México, Portugal, Polonia, Reino Unido y Uruguay. El banco ha llegado a un acuerdo de colaboración con F1 para impulsar durante tres años diferentes iniciativas de sostenibilidad que contribuyan al desarrollo sostenible de la industria de la automoción.

En este primer año, la iniciativa consistirá en el lanzamiento del reto 'Santander X Global Challenge / Countdown to Zero', en el que la F1 tendrá un papel relevante formando parte del jurado de la convocatoria y promocionando las iniciativas más destacadas.

Asimismo, la colaboración se alinea con el compromiso adquirido por la F1 de alcanzar las cero emisiones netas de carbono para 2030 como parte de su estrategia de sostenibilidad, que incluye la introducción de combustibles 100% sostenibles en 2026 e innovaciones en el transporte y la logística que mejorarán la reducción de emisiones.

La convocatoria del programa estará abierta hasta el próximo 8 de septiembre y, tanto las 'startups' como las 'scaleups', podrán presentar sus proyectos vinculados a tres categorías.

Estas son 'On the track', para aquellos que deseen presentar proyectos relacionados con el futuro de la movilidad sostenible con cero emisiones; 'On the move', para los que aporten soluciones que incrementen la sostenibilidad medioambiental en el ámbito de la logística y el transporte; y 'Balance to zero', destinado a generar alternativas innovadoras para la compensación de la huella de carbono.

"Santander X está ayudando a miles de emprendedores a llevar sus ideas más allá y más rápido", ha subrayado el director de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Grupo Santander, Juan Manuel Cendoya, quien ha asegurado que este acuerdo con la F1 "eleva ese apoyo a un nuevo nivel, creando oportunidades para que las empresas unan fuerzas con uno de los deportes más innovadores del mundo".

De su lado, el director comercial de la Fórmula 1, Brandon Snow, ha señalado que "a medida que la Fórmula 1 continúa su camino para llegar a las cero emisiones netas de carbono para 2030, es estupendo colaborar de nuevo con Santander, que tiene una larga relación con el deporte. Este reto, y de manera más amplia nuestra colaboración, celebra lo que hace que el deporte sea tan especial a través de la tecnología y la innovación mientras buscamos crear un mundo más sostenible".

Los proyectos participantes pasarán por diferentes procesos de evaluación hasta llegar a la fase final en la que competirán las 20 mejores soluciones, 10 'startups' y 10 'scaleups', que presentarán sus iniciativas en octubre ante un jurado internacional compuesto por expertos de diferentes sectores, incluido un integrante de la F1.

Finalmente, se elegirán los seis proyectos ganadores, que recibirán 120.000 euros en premios: 30.000 euros para las tres 'startups' vencedoras (10.000 euros cada una) y 90.000 euros para las tres mejores 'scaleups' (30.000 euros para cada una). Todos ellos tendrán acceso a Santander X 100, la comunidad global de emprendimiento de los proyectos más destacados de Santander X.

Asimismo, los ganadores presentarán sus soluciones a responsables de Fórmula 1 y contarán con su apoyo en la promoción de sus soluciones.

Banco Santander ha destacado en última instancia su histórica relación con la Fórmula 1, siendo el banco 'partner' de este deporte desde 2007 a 2017. Actualmente es patrocinador oficial de Scuderia Ferrari, con la que ha firmado una nueva alianza desde esta temporada y que, como parte del acuerdo, ofrecerá una amplia gama de soluciones para apoyar los planes de Scuderia Ferrari de ser neutro en carbono en 2030. El banco tuvo una exitosa alianza de ocho años con Scuderia Ferrari desde 2010 a 2017.