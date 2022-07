Medios de EU ignoran visita de AMLO a la Casa Blanca con Biden

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Casa Blanca con su homólogo Joe Biden atrajo los reflectores de los principales medios de comunicación en México, aunque para los diarios y espacios informativos de Estados Unidos no ameritó mayor relevancia y el encuentro no mereció ni un espacio en las portadas de este miércoles.

Previo a la reunión, en territorio estadounidense se destacó en mayor medida la gira de trabajo el presidente Biden por Medio Oriente, un recorrido que comenzaría desde este miércoles por Israel, aunque su viaje estaba programado para la noche de este martes.

Así, medios como The New York Times, The Washington Post o The Wall Street Journal no prestaron ninguno de sus principales espacios a la reunión entre AMLO y Joe Biden y, hace algunas semanas, tuvo mayor relevancia mediática la negativa de López Obrador para asistir a la Cumbre de las Américas por no contemplar a todos los países de la región.

Reunión #2 en 8 meses. No estaba contemplada. Ocurrencia de asesores de Biden que creen que un apretón de manos entre estos personajes desiguales mandará mensaje de que, pese a provocaciones, desaires y ofensas de AMLO, hay que llevarla bien. Al final, el costo lo pagará México. — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) July 10, 2022

Las críticas sobre la relevancia de la reunión no se han hecho esperar, pues los acuerdos no alcanzaron gran trascendencia y, en solo ocho meses, ambos mandatarios se han reunido en dos ocasiones, en medio de tensiones por diferentes asuntos, como migración, comercio o integración de la región.

Medios Los principales medios de Estados Unidos no se hicieron eco de la visita de López Obrador a la Casa Blanca (Publimetro)

Medios Sólo Los Angeles Times lleva en un pequeño llamado: México paga visita a Biden. Esto por no acudir a la Cumbre de las Américas (Publimetro)

El único medio que asignó un breve espacio a la reunión bilateral, que se prolongó por el largo discurso de López Obrador en el Salón Oval de la Casa Blanca, fue Los Ángeles Times, el cual, bajo el título “Líder de México paga a Biden” pone acento en el rechazo de AMLO por la Cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles, California.

Durante la reunión, los mandatarios de ambos países destacaron la relevancia de sus lazos bilaterales y la cooperación que se necesita para trabajar en torno a distintos temas. Uno de los más destacados es migración, pues AMLO pidió reactivar el programa de empleo temporal en Estados Unidos.

No obstante, hubo algunas contradicciones, pues mientras AMLO destacó que China es la fábrica del mundo, su contraparte estadounidense lo contradijo y resaltó que EU tiene ese carácter. También, López Obrador reprochó el alto precio de las gasolinas en EU.

Dentro de los acuerdos, México se comprometió a realizar inversión en infraestructura fronteriza de 1.5 mil millones de dólares hasta el 2024.