Salomón Chertorivski se solidariza con Ucrania, tierra de sus antepasados

Salomón Chertorivski Woldenberg, presidente de la Comisión de Movilidad del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, acudió con otros legisladores federales a una gira por Polonia y Ucrania para “contrarrestar la indiferencia de varios gobierno ante la invasión rusa de Ucrania”.

Entre los legisladores destaca la presencia de Salomón Chertorivski, ya que sus bisabuelos, tanto paternos como maternos, emigraron de Ucrania y Polonia a México tras diversos conflictos armados que se dieron en ambas naciones.

En entrevistas, el diputado ha relatado que su familia huyó de la revolución rusa y de la I Guerra Mundial, ya que eran judíos del Este de Europa, los Chertorivski de Ucrania y los Woldengberg, de Polonia, ambas familias se refugiaron en México a principio de los años 20 del siglo pasado.

Los abuelos de Chertorivski Woldenberg, que ya nacieron en México, se dedicaron al comercio, su abuelo paterno a la venta de ropa, mientras que el materno a las ventas casa por casa con la ayuda de un burro.

En 2017, cuando buscó ser candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, uno de sus eventos lo hizo en el cruce de las calles Correo Mayor y Mesones, en el Centro Histórico, pues recordó que: “en el local 18 de Correo Mayor mi abuelo tenía su pequeño zaguán donde vendía ropa. Hoy regreso aquí para honrar su memoria!”.

Sobre la visita, Movimiento Ciudadano destacó que fueron invitados por el parlamento ucraniano y el alcalde de Kiev, la comisión también acudió a territorio polaco a reuniones con el jefe de la Oficina de la Presidencia del país y encargado de Asuntos Exteriores, Jakub Kumoch, entre otros, para conocer cómo se manejo la estrategia de refugio para millones de ucranianos.

En cuanto a la experiencia en Ucrania, Salomón Chertorivski narró en una entrevista con Carlos Loret de Mola, que a más de cuatro meses que estalló el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, varias familias comenzaron a regresar a sus viviendas, sobre todos mujeres y niños.

También dijo que la población comienza a realizar su vida cotidiana, esto a pesar de que las alertas por bombardeos aún se activan, incluso dijo que cuando llegaron al hotel sonó una de ellas y tuvieron que refugiarse en un búnker, aunque solo algunos atendieron la petición de los encargados del hotel.

“Vinimos a expresar nuestra condición de solidaridad ante esta invasión y la tragedia que vive el pueblo ucraniano; no podemos ser ajenos a esta situación aunque sea en otro territorio, no podemos pensar que esta guerra no nos afecta, lo vemos ahora con los precios de productos básicos, no podemos ser ajenos cuando se vulnera el orden internacional

“A más de cuatro meses, sobre todo en América Latina, hay mucha desinformación provocada por Putin, hay una tarea en la que los ciudadanos mexicanos tenemos que seguir al tanto para incidir en los organismos internacional y procurar ayuda humanitaria”.

En la comitiva también están Jorge Álvarez Maynez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Julieta Mejía Ibañez, secretaria de la Comisión de Justicia, del mismo partido, así como Riult Rivera Gutierrez, presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).