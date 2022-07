Twitter cae a nivel mundial y enfurece a usuarios

La mañana de este jueves se reportó la caída de la red social Twitter a nivel mundial, por lo que los usuarios se vieron imposibilitados para hacer uso de la plataforma, pues no permitía la carga de las publicaciones o realizar acciones dentro de esta.

A través del sitio especializado en tecnología Downdetector, se especificó que la falla fue generalizada en diferentes países, donde diferentes usuarios reportaron problemas después de las 6:00 horas, tiempo del centro de México.

Los reportes de los usuarios se multiplicaron rápidamente a través del portal de información tecnológica, donde, a las 7:00 horas ya se contabilizaban más de 54 mil denuncias de los internautas de la red social a nivel mundial.

Desde Portugal, Grecia, Estados Unidos, México, Japón, entre otros países, se reportaron quejas de los usuarios originarios de estos países, aunque algunos no tardaron en acusar a Elon Musk, quien se ha envuelto recientemente en la polémica por negarse a comprar la red social, por la que ya había hecho una oferta.

Aunque hasta el momento se desconoce la razón de la caída de Twitter, algunos atribuyeron la falla a una supuesta actualización del sistema de la red social.

Twitter is down. Usually this means something outrage inducing is about to happen