¿Qué famosos tuvieron algún vínculo con Caro Quintero?

El líder y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero fue detenido este viernes tras un operativo de la Marina en Chihuahua.

El conocido “Narco de Narcos”, tuvo relación con varios famosos en su etapa de mayor auge en el crimen organizado, misma que lo convirtió en uno de los capos más legendarios y buscados por la DEA.

A continuación, te presentamos los personajes de la farándula que tuvieron algún tipo de contacto con Caro Quintero.

Cepillin

Durante una entrevista para el programa En Sus Batallas, Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, confesó haber tenido presentaciones para capos como Amado Carrillo Fuentes alias “El Señor de los Cielos” y Rafael Caro Quintero. Incluso, reconoció que éstos lo trataron y le pagaron bastante bien.

“Me pagaron muy bien. Me atendieron como rey, como mago. Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía, ni fiscal, ni Ministerio”... Son excelentes personas, así te lo digo, excelentes personas dentro de su ilegalidad”, aseguró Cepillín.

Carmen Salinas

Durante una visita a Pepe Magaña en el Reclusorio Norte, Carmen Salinas contó que una persona se le acercó diciéndole que “el jefe” pedía hablar con ella. En un principio, la actriz pensaba que se trataba del director del penal; sin embargo, se dio cuenta que se trataba de Caro Quintero.

Dicha anécdota fue contada por la propia Carmen Salinas en su canal de YouTube, donde contó que el capo pensó que ella era hermana del padre del entonces presidente Carlos salinas de Gortari, pidiéndole que le “echara la mano con su sobrino”.

Incluso, la actriz reveló que Caro Quintero se ofreció a pagar a deuda externa a cambio de su liberación.

“Me dijo ‘ayudo a pagar la deuda externa de México, yo la pago toda. A usted jefecita, no se vaya a enojar, pero no le va a faltar nada en lo que le quede de vida porque yo me voy a hacer cargo de que tenga un buen ahorro para que no le falte nada’. O sea me estaba ofreciendo dinero para que lo ayudara con Carlos Salinas de Gortari” reveló la actriz.

A pesar de que el “Narco de Narcos” insistió en varias ocasiones, la actriz aseguró que no aceptó la petición del capo, quien le pedía que hablara sobre una posible liberación con Salinas de Gortari.

Gloria Trevi

Aunque no lo conoció personalmente, la famosa cantante tuvo relación indirecta con el capo mexicano. A finales de los 90 Gloria Trevi dedicó una canción a Caro Quintero, misma que cantó en el extinto programa Chapultepec.

A pesar de que la cantante nunca incluyó la canción en ninguno de sus materiales discográficos, el momento quedó grabado en un video que aún circula en redes sociales.

“Caro, lo vas a pagar muy caro, te lo digo compañero, hay delitos que son peores que los que son por dinero. Caro, lo vas a pagar muy caro, te lo digo compañero y los que sean como tú, y los que contigo fueron, y los que te dieron órdenes y los que te obedecieron. Caro, lo vas a pagar muy caro y si no es conmigo va ser con Dios”, dice un fragmento de la canción.