Conoce a Francesca Hawley, la hermosa joven de 18 años orgullosa de ser albañil como su papá

“Amo mi trabajo, y lo haré para siempre”, fueron las palabras que externó Francesca Hawley, una joven de apenas 18 años de edad que vive en Reino Unido, y que orgullosamente presume ser albañil como su padre.

En entrevista con The New York Post, dijo que no le importaba los malos comentarios de los internautas al publicar videos en donde aparece trabajando en la obra con su padre, como albañil.

Detalla que desde que era una niña siempre veía a su padre haciendo su trabajo con mucha pasión y esfuerzo, por lo que cuando tuvo edad suficiente comenzó ayudarlo.

“Cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy albañil, se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo”, asegura.

Señala que su padre siempre la ha apoyado en sus metas profesionales, pero las de ella siempre han estado en el oficio de su padre. Asimismo, hace hincapié que no a mucha gente de su edad le gusta convivir con sus padres, pero no es su caso. Así tenga que trabajar jornadas de 8:00 hasta las 18:00 horas, dice que es el trabajo de sus sueños.

“La mayoría de las personas de mi edad no quieren pasar mucho tiempo con su papá, pero a mí me encanta trabajar con el mío todos los días”, agregó. “Me enseñó un oficio y me ayudó a encontrar el trabajo de mis sueños”.

“Mi papá siempre ha sido constructor, y cuando yo era más joven, vivíamos en una granja, así que cuando él construía en nuestro terreno, yo siempre lo ayudaba”, compartió al portal. “Fue entonces cuando descubrí mi amor por la construcción”, agregó.

Por otro lado, señala que cuando le toca descansar luce tacones, vestido y maquillaje e incluso se pone uñas, para hacer videos en tiktoks.

En cuanto a la relación con los empleados de su padre, y compañeros suyos de trabajo, asegura que son personas que la han visto crecer, por lo que no ha lidiado con cuestiones de acoso. Incluso, llegan a salir por las noches, pues prefiere estar rodeada de muchachos.

“Crecí con los hombres que trabajan para mi papá, se han vuelto como hermanos para mí”, dijo. “Se aseguran de que estoy bien y, a veces, incluso salen conmigo por la noche”.

Por último, destacó que ama mucho su trabajo como albañil, profesión que hará hasta que el cuerpo se lo permita.

