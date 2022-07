La Cámara de Representantes de EEUU aprueba una resolución en apoyo a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Según las informaciones recogidas por el diario 'The Hill', los únicos votos en contra han venido de republicanos, mientras que dos demócratas y 17 republicanos se han abstenido. El proyecto, presentado por ambos países, respalda la "decisión histórica" de Suecia y Finlandia de unirse a la OTAN y pide al resto de países miembro que den su apoyo a estos esfuerzos.

Asimismo, la moción rechaza cualquier intento de Rusia para responder de forma negativa a la decisión de Estocolmo y Helsinki y reclama a los miembros de la OTAN satisfacer el compromiso de gasto del dos por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), firmado en la cumbre celebrada en 2014 en Gales.

Suecia y Finlandia dieron el 5 de julio un paso más en su ingreso en la OTAN con la firma de su protocolo de adhesión, con el que pasan a ser miembros 'de facto' de la alianza militar a falta de la ratificación formal. Tras ello, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, destacó que se trataba de "un día histórico para Finlandia, Suecia, la OTAN y para la seguridad euroatlántica".

El acceso de Suecia y Finlandia se desbloqueo en la cumbre de Madrid del pasado 29 y 30 de junio en la que los líderes invitaron a ambos candidatos, tras culminarse en los prolegómenos de la cita un acuerdo para que Turquía levantar su veto a cambio de un mayor compromiso de los países escandinavos en la lucha contra el grupo terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Sin embargo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó el lunes a Suecia de "no cumplir sus promesas" y advirtió de que Turquía podría vetar su ingreso y el de Finlandia en la OTAN. "Vemos que Suecia en particular no está cumpliendo sus promesas", dijo, en referencia al compromiso de los países nórdicos de perseguir a los miembros del PKK allí refugiados.