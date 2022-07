“Sueño que la educación de los niños sobredotados llegue a más”: Dafne Almazán

¿Cómo saber si mi hijo o hija es una persona sobredotada o genio?

Dafne Almazán rompe esquemas y sorprende con su trayectoria: tiene apenas 20 años y entre sus marcas está ser la persona más joven en egresar de una licenciatura en México, y la de menor edad en graduarse de un posgrado de Harvard; ahora cursa su doctorado y apunta a impulsar innovadores proyectos educativos enfocados en menores con alto coeficiente.

Esta joven es integrante de una familia sui géneris: su hermano mayor Andrew –quien se graduó en Psicología con una mención honorífica a los 16 años– y su hermana Delanie también son sobredotados.

Lejos del estereotipo de persona retraída, seria o aburrida, Dafne destaca por ser jovial, sencilla, y sobre todo humanista, y en una charla con Publimetro comparte en qué proyectos trabaja y cuáles son sus sueños.

Destaca su preocupación por apoyar a menores sobresalientes y en particular las niñas, para que cumplan sus metas y alcancen grandes resultados.

Cuéntanos de tu familia.

— Mi hermano fue el primero en ser diagnosticado como niño sobredotado –a los ocho años–, y empieza una educación especializada. Mi hermana y yo, después.

Mi familia fue muy importante en el soporte emocional, ellos siempre me apoyaron, nunca me presionaron y querían que yo fuera feliz.

¿Qué denotó tu potencial?

— Empecé a leer y a escribir a los tres años, avanzaba rápido, ahí se dieron cuenta que yo podía tener ese potencial.

Tus papás crearon el Centro de Atención al Talento, ¿qué papel jugó en tu formación?

— El Centro de Atención al Talento (CEDAT) atiende a niños sobredotados. Convivir con otros niños, tener la parte social y la académica, nos hacía querer conocer más. Había clases con gente que también son sobredotados y esto crea un sistema completo, con empatía.

¿Qué sigue en tu formación académica?

— Hace dos años me gradué de la maestría en Harvard y ahorita estoy en un doctorado en Estados Unidos, de la Universidad de Liberty, en Virginia –que espero terminar el próximo año–, en educación especializada, y aparte estoy estudiando una licenciatura en música.

El plan es terminar la investigación para poderla aplicar en un sistema en la escuela, en el currículum de los niños sobredotados. Hacer nuevos programas.

¿Qué proyectos de enseñanza tienes en la mira?

— Estamos en el proceso de abrir un CEDAT en Houston para darle a estos niños en México la oportunidad de conocer nuevos panoramas, estar en investigaciones con otras personas extranjeras. Traer lo bueno a México.

También el proyecto de mi campaña de género –desde 2016– para detectar a estas niñas sobredotadas que por estereotipos no quieren mostrar que son diferentes, deciden no mostrarlo y se adaptan al sistema, y lo que ocurre es que podemos perder a estas niñas, estas mentes brillantes que podrían aportar a nuestra sociedad.

Luego de cursar el posgrado en Harvard, ahora Dafne Almazán está en un doctorado, en el que aborda técnicas de educación para niños sobredotados. (Foto: Cortesía)

¿Qué le dices a las niñas que quieren ser científicas?

— Primero, que no hay una limitante, si ellas quieren estar en la parte científica, estudiar, están en todo su derecho. Y si tienen este talento, esta pasión, deben perseguir los sueños. No están solas.

¿Qué opinas de quitar la calificación cuantitativa y convertirla a cualitativa, en qué ayudaría a la educación?

— Cuando es una prueba de inteligencia es necesario un número para ver fortalezas, debilidades. Hay otras áreas en las que la parte cualitativa apoya más. Depende en qué área.

¿Qué oportunidades ves para las infancias en México?

— En México tenemos oportunidades, a lo mejor no están a la vista y necesitamos que las universidades, que las escuelas, las vayan abriendo para los niños en general.

¿Qué opinas de los jóvenes que quieren brillar sin tener habilidad o estudios?

— Todos tenemos un talento distinto, la cuestión es encontrarlo y dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona. Encontrar este talento y explotarlo.

¿Tus sueños por cumplir?

— Lograr que la educación de los niños sobredotados llegue a más, no nada más en la Ciudad de México sino en todo México, esto puede hacer que nuestra sociedad mejore. También que los niños no tengan que pasar por el rechazo en las escuelas, que vivan su infancia plenamente. Otro es, con la música, transmitir, llegar a las personas.

Por último, ¿tu IQ?

— La última vez era entre 155 - 156, eso fue hace unos años.

¿Cambia?

— Sí. A los 18 años ya no hay cambios drásticos, pero es importante mantener este conocimiento, la potencialización del talento.

El lado B de Dafne Almazán, sus hobbies y la música

Estudias música, ¿cuál es tu proyecto?

— Empecé mi licenciatura en música y entré en composición, estoy preparando un disco que planeo lanzar este año. Los otros son demos, pero ya viene el proyecto profesional, el que se busca tocar temas más avanzados, porque la música al final es lo que nosotros no podemos expresar con palabras, y creo que eso es lo que he intentado hacer con mi disco, tocar distintos temas, no nada más amor, sino una historia, busco hacer conciencia en la sociedad.

Además de apoyar la educación de niños sobredotados, Dafne Almazán también estudia música, y ya prepara un disco con composiciones propias. (Foto: Cortesía)

Tienes una vida académica muy ocupada, pero ¿cómo te diviertes, qué haces?

— Me gusta mucho salir al cine, bailar, hacer ejercicio, escuchar música. Creo que sí tengo esa parte, pero creo que es mucho la organización de tiempo. Poner prioridades y saber que a lo mejor en esta etapa de mi vida es más importante el doctorado y luego viene esto y lo otro, y así poder organizar el día. Me gusta divertirme, soy alguien muy sociable, esa parte también es muy importante para mí.

¿Tus géneros favoritos?

— El pop y el rock.

¿Personaje que admires?

— Creo que admiraría más a las personas del pasado a científicos como Marie Curie, pero también en la parte musical, Beethoven, Vivaldi, artistas como Los Beatles.

