James Harden renueva a la baja con los Sixers por dos años y más de 68 millones de dólares

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El jugador había decidido no utilizar su opción de renovación automática para esta próxima campaña, pero finalmente ha optado por continuar en el equipo, rebánjadose el sueldo en 13 millones ya que pasará a ganar 38,3 por año cuando, de haber ejecutado la cláusula que tenía como opción de jugador, se habría asegurado 47,4. De esta manera, Harden ha ayudado a que los Sixers puedan tener más espacio para poder fichar jugadores en la Agencia Libre.

"Tuve conversaciones con Daryl (Morey, Manager General de los 76ers) y me explicó cómo podíamos mejorar y cuál era el valor de mercado de ciertos jugadores. Le dije que mejorara el equipo, que fichara a quien hiciera falta y que me diera el dinero que sobrara. Quiero competir por un campeonato, es todo lo que me importa en este momento. Estoy dispuesto a aceptar menos dinero para ponernos en posición de lograrlo", explicó el jugador, que se guarda una opción de jugador por si desea marcharse agente libre al final de la próxima temporada.

De momento, los Sixers han aprovechado este mayor espacio salarial para fichar a un especialista defensivo como PJ Tucker y al alero Danuel House, ambos excompañeros de Harden en su etapa en los Houston Rockets.