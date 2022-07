Ferriz de Con cuestiona capacidad de opinión de simpatizantes de AMLO

El comunicador Pedro Ferriz de Con, quien se ha mostrado contrario al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su abandono de la organización opositora FRENA, ante la disminución de su poder de convocatoria y la falta de acciones efectivas contra el gobierno de AMLO.

“No puedo seguir ahí porque FRENA no sirve de nada, porque FRENA no convoca, no jala, no motiva, no inspira... es un asunto de todos los movimientos sociales y partidos políticos”, indicó.

Ferriz de Con, a través de su espacio informativo en el canal de YouTube Central Equilibrio, aseguró que la clase media es la única vía para lograr algo en el país, que desde su punto de vista se encuentra en el camino del socialismo y comunismo.

Por tal razón, criticó a los simpatizantes del ‘obradorismo’, a quienes les dijo que no tienen la capacidad para pensar sobre el presente del país o sus futuros escenarios en el ámbito político.

“El pueblo que apoya a López Obrador no está capacitado para opinar sobre el presente y el futuro del país, por eso tiene que ser la clase media la que se mueva”.

Pedro Ferriz cuestiona la capacidad de opinión de seguidores de AMLO

Al respecto, señaló a todos los opositores de López Obrador, pues no han logrado articular una organización que materialice ideas concretas o salga a las calles a manifestarse en contra de las políticas de la actual administración.

Así, citó el caso de Sri Lanka, donde los ciudadanos exigieron la renuncia de su presidente y se internaron en la sede presidencial para disfrutar los privilegios del poder Ejecutivo.

“Me gustaría que fuéramos Sri Lanka y saliéramos a las calles a manifestarnos, a ocupar Palacio Nacional y juguetear en el jacuzzi del presidente”.

