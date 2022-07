¿Buscas el amor por internet? Podrías ser víctima del ‘Catfishing’, práctica usada para estafar en apps y redes

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió una alerta a internautas sobre el riesgo del Catfishing, práctica que se emplea para engañar, mediante una identidad digital falsa, a usuarios en redes sociales o apps para tener citas, con el objetivo de obtener información personal de sus víctimas.

¿Cómo funciona el Catshing? De acuerdo con el INAI, este tipo de personas crean perfiles falsos para ganarse la confianza de sus víctimas, y así poder obtener personales, confesiones y fotografías íntimas. Posteriormente, las usan para extorsionar y obtener dinero, a cambio de no publicarlas en internet.

Otra de las estrategias de estos delincuentes cibernéticos es entablar una relación sentimental con las víctimas, para después fingir problemas que requieren atención urgente como cuentas médicas o deudas que lo ponen en riesgo; motivo por el cual se solicita a las víctimas transferencias de dinero electrónicas o los datos de tarjetas bancarias.

De acuerdo con el Laboratorio de investigación de ESET Latinoamérica, el fraude de las citas ocupa el octavo lugar en la lista de los tipos de delitos cibernéticos más reportados en los Estados Unidos y en 2021 las estafas románticas ocuparon el segundo lugar en cuanto a pérdidas, permitiendo a los estafadores recaudar más de 600 millones de dólares.

ESET Latinoamérica informó que la red social de tiktok, es el escenario perfecto para estos delincuentes puedan actuar, haciéndose pasar por famosos y así recaudar miles de dólares en regalos y donaciones de los ‘fans’.

¿Cuáles son las recomendaciones del INAI?

Con el propósito de reducir los riesgos de ser víctima de Catfishing, el INAI da a conocer once recomendaciones.

1. En las redes sociales, no aceptes peticiones de amistad de personas que no conozcas.

2. No divulgues demasiada información personal en un perfil de citas, tampoco a alguien con quien solo hayas hablado por Internet. Los estafadores se aprovechan de datos como tu apellido o lugar de trabajo para manipularte o robarte la identidad.

3. Accede a sitios de citas fiables y mantén conversaciones a través de su servicio de mensajería. Los estafadores querrán cambiar rápidamente a los mensajes, redes sociales o al teléfono. Así, no constará que te han pedido dinero en el sitio de citas.

4. Tómatelo con calma. Hazle preguntas a tu presunta cita y analiza las contradicciones que te hagan pensar que es un delincuente.

5. Sospecha del exceso de elogios. Pega el texto en un motor de búsqueda y comprueba si hay palabras que coinciden con las de sitios web que denuncian estafas románticas.

6. No tengas una sensación de seguridad errónea porque seas tú quien haya iniciado el contacto. Los estafadores irrumpen en los sitios y aplicaciones de citas con perfiles falsos y esperan a que las víctimas acudan a ellos.

7. No envíes fotos comprometedoras a desconocidos en la red con las que podrían hacerte chantaje en un futuro.

8. Interrumpe el contacto inmediatamente si empiezas a sospechar que el individuo es un estafador. Comunícalo al sitio welertb o a la aplicación de citas en la que conociste al estafador.

9. No hagas clic en enlaces o descargas de las biografías de los usuarios, tampoco en aquellos mensajes que creas que no sean pertinentes en la conversación que estás teniendo.

10. Si decides reunirte con tu supuesta cita en persona, cuéntale a tu familia y amigos dónde vas a ir y de preferencia hazlo en un espacio público. No es recomendable viajar al extranjero para reunirte con alguien a quien no has visto nunca.

11. No envíes dinero o tarjetas regalo ni reveles tus detalles bancarios a alguien que hayas conocido en la red.A