Joven acusa a policías de Edomex de sembrarle marihuana

Un joven denunció en redes sociales que policías del Estado de México le sembraron siete bolsitas de marihuana, luego de que fuera detenido por orinar en la vía pública.

A través de Twitter, Oscar David relató que los uniformados lo llevaron ante el Ministerio Público de Naucalpan ante su falta administrativa; sin embargo, en el lugar fue acusado de otros delitos al encontrarle siete bolsitas de marihuana que él no llevaba.

Tras imputarle daños a la salud y narcomenudeo, en 24 horas lo trasladaron al reclusorio en donde tuvo que pagar los servicios de un abogado y 7 mil pesos para obtener su libertad.

“Me bajo a orinar. Me ven unos estatales. Acepto mi error. Me llevan al MP de Naucalpan. Me siembran siete bolsitas de Marihuana. Me acusan de daños a la salud y narcomenudeo. Niego que eso es mío. En 48 horas me llevan al reclusorio. Pasan 24 horas y llega mi abogado. 7mil el chiste”, contó el joven en su cuenta de Twitter.

Secretaría de Seguridad del Edomex atiende denuncia

En tanto, la secretaría de Seguridad del Edomex aseguró que el caso de Oscar David ya fue turnado a la Unidad de Asuntos Internos del Estado de México para su atención.

“Le compartimos que la Secretaría de Seguridad tiene una política de cero tolerancia ante el abuso policial o extorsión. Estamos del lado de la ley”, señaló la dependencia.

Policías de Edomex; golpean a automovilista en Naucalpan

Apenas el pasado 7 de julio, un automovilista afirmó que fue golpeado por policías de tránsito estatales, que lo obligaron a salir de carriles centrales a laterales frente a Plaza Satélite, cuando venía de Guanajuato rumbo a la Ciudad de México.

“Hoy venía llegando por la autopista México-Querétaro de Guanajuato a hacer negocios a la Ciudad de México, cuando en Periférico Norte, pasando Tlalnepantla dos motocicletas con tres agentes de tránsito me sacaron a la lateral, para pedir mis documentos”, relató el automovilista quien pidió resguardar su identidad.

“No es la primera vez que me extorsionan en el Estado de México, donde es un terror transitar desde Cuautitlán Izcalli hasta Naucalpan, por lo que empecé a grabar mientras mi compañero llamaba por teléfono a “Multa segura”, donde me indicaron que los agentes de tránsito (varones) no podían infraccionarme”, indicó.

Fue entonces cuando mostraron su arma, abrieron la puerta del auto “y empezaron a golpearnos, rompieron mi teléfono y obligaron a borrar el video y transmisión en vivo que había realizado con mis contactos y nos amenazaron que si denunciamos, ellos formaban parte de una mafia que sabían dónde localizarnos”.

Cabe destacar, que los policías estatales que fueron captados en video y denunciados por agredir a dos ciudadanos, que venían de Guanajuato en su auto, fueron dados de baja, informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS).

