¿La inflación te pego? Aquí te sugerimos 10 actividades que puedes hacer gratis en la CDMX

No te quedes aburrido en casa y disfruta de estas 10 actividades, son gratis. (Rogelio Morales/Rogelio Morales)

El efecto de la inflación en el país ha afectado de manera importante el gasto de los hogares de los capitalinos y con ello arruinó las vacaciones de verano. No te estreses, la Ciudad de México es una urbe con muchas actividades y oferta cultural para todos los gustos, en donde incluso no tienes que gastar dinero. Te proponemos 10 actividades increíbles que puedes realizar y para que no te quedes en casa aburrido este verano.

Complejo Cultural Los Pinos

Lo que fuera la antigua residencia de los presidentes de la República se transformó en un Centro Cultural Los Pinos, en el que encontraras exposiciones, conciertos, presentaciones de danza y proyecciones cinematográficas, totalmente gratis.

Ubicación: Av. Parque Lira s/n, Bosque de Chapultepec I Sección. Horario: Martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas.

Anteriormente la residencia oficial de los presidentes de México.

Los vitrales del Castillo de Chapultepec

Instalados en el Castillo de Chapultepec estos vitrales fueron fabricados en París por encargo de Porfirio Díaz hacia el año de 1900, los cuales muestran figuras de cinco diosas que encarnan la mitología y los atributos femeninos. A los cuales se les conoce como Galería de Emplomados.

Ubicación: Primera Sección del Bosque de Chapultepec s/n. Horario: martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. Los domingos la entrada es gratuita.

El Castillo de Chapultepec.

Los lagos en la CDMX

Los capitalinos tenemos una gran variedad de lagos que podemos disfrutar cualquier día de la semana: lago de Chapultepec, el del Bosque de Aragón, El Parque Lincoln, parque Tezozómoc. Donde puedes caminar, relajarte y disfrutar de la tranquilidad y del ambiente.

Lago Tezozómoc. Cuenta con 28 hectáreas y un lago artificial e isleta.

Una película al aire libre

La Cineteca Nacional cuenta con una modalidad que se llama “Foro al Aire Libre”, que te permite ver parte de los ciclos de cine gratis de martes a jueves. El acceso al espacio está limitado a 200 personas (máximo dos personas si vienen juntas). Solo hay que revisar la cartelera mensual: https://www.cinetecanacional.net/

Ubicación: Av. México Coyoacán 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Muy cerca de la estación del Metro Coyoacán de la Línea 3.

Cineteca Nacional. Cuenta con el Foro al Aire Libre.

Espacio escultórico de la UNAM

El espacio escultórico de la UNAM es uno de los lugares más impresionantes está conformado por seis esculturas situadas en medio de la vegetación, algunas de ellas sobre las rocas volcánicas. Un lugar donde puedes ejercer la contemplación sumergiéndote entre el arte y la naturaleza.

Ubicación: Ciudad Universitaria en el circuito Mario de la Cueva s/n. Horario de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 horas.

Espacio Escultórico de la UNAM.

Centro Cultural Digital

Los consumidores y productores de contenidos digitales podrán encontrar en el Centro de Cultural Digital exposiciones, conciertos, talleres, piezas interactivas, proyecciones de diversos materiales en video, pláticas, mesas redondas y actividades infantiles. Para más información sobre el CCD y sus actividades puedes consultar su sitio web: www.centroculturadigital.mx

Ubicación: La Estela de Luz, avenida Paseo de la Reforma s/n, esquina con Lieja, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Se ubica en la Estela de Luz.

Galerías al aire Libre

En la Ciudad de México se ha puesto en practicar espacios funcionales para transformarlos en galerías o espacios culturales libres para las transeúntes, por ejemplo la enorme reja que rodea al Bosque de Chapultepec en un área de exposición abierta las 24 horas del día, también está la explanada de la Torre Latino Americana, por sugerir algunos.

Ubicación: Circuito Gandhi y Paseo de la Reforma, Bosque de Chapultepec.

Foto Especial. Se realizan exposiciones temporales en las rejas del Bosque de Chapultepec.

Audiorama de Chapultepec

En el Bosque de Chapultepec cuenta con un lugar solitario ubicado junto al ahuehuete El Sargento, el cual por cierto tiene más de 500 años de antigüedad. Ahí se encuentra la famosa caverna de Cincalo que conducía hacia al Mictlán. Ahí mismo se encuentra el Audiorama, construido en 1972, un increíble lugar en medio del bosque y refugio para los amantes de la lectura y la música clásica.

Ubicación: En la primera sección del Bosque de Chapultepec, avenida Calza de Rey, acceso “Las Flores” a un costado de la Tribuna Monumental.

Chapultepec Alberga la entrada al Mictlán, el inframundo mexica.

Fonoteca Nacional

Si eres un melómano y aprecias las colecciones sonoras e históricas como poesía, radionovelas, conciertos, música clásica entre otros sonidos folclóricos y extravagantes que no creerías encontrar, puedes visitar la Casa de los Sonidos de México.

Ubicación: Av. Francisco sosa 838, Santa Catarina, Coyoacán. Horario de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 y sábados de 9:00 a 18:00 horas. (Muy cerca de las estaciones del Metro Viveros y Miguel Ángel de Quevedo y de las estaciones del Metrobús: Doctor Gálvez y La Bombilla).

Fonotena Nacional. Creada para la conservación y difusión del patrimonio sonoro de México.

Biciescuelas

Si quieres aprender o mejorar tu técnica en bicicleta, puedes acudir al programa Biciescuelas CDMX, que cuenta con una serie de cursos dirigidos a niños y adultos: curso para andar en bici, curso de ciclismo urbano y taller mecánico.

Ubicación: Biciescuela Cetram Pantitlán. Horario 9:00 a 13:00 todos los sábados. Tiene una duración de 30 minutos. Los domingos se instalan durante la rodada dominical.

Biciescuelas en la CDMX

