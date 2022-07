Destituyen a presidenta DIF Tlaxcala; aventó agua con chile a supuesta amante de su esposo

Luego de que María Rocío Epazote Guzmán, presidenta del DIF en San Pablo del Monte, Tlaxcala, se volviera viral en redes sociales por atacar a la supuesta amante de su esposo al arrogarle en la cara una bolsa de agua con chile, el presidente municipal Raúl Tomás Juárez informó su destitución.

Mediante un comunicado de prensa, el edil de San Pablo del Monte informó la destitución de su esposa del DIF, tras las agresiones contra una empleada del ayuntamiento.

El alcalde desaprobó la agresión que se registró la mañana del pasado lunes por su esposa, donde arrojó agua con chile y le cortó el cabello a una empleada a la que acusó de ser su amante.

“Al ser un tema de interés público, independientemente de lo que se trate y los motivos que llevó a ese lamentable acontecimiento en un espacio que no forma parte de la presidencia municipal, he tomado la decisión de realizar algunos cambios en el Sistema Municipal DIF, pues la atención a la población no debe desatenderse, por tal motivo, comunico que la C. María del Rocío Epazote Guzmán, no continuará como Presidenta Honorífica en esta instancia”, dice el comunicado.

Además, el edil de San Pablo del Monte, exhortó a María del Rocío Epazote y a la empleada agredida identificada como Matilde N a dialogar para resolver sus diferencias y señaló sentirse muy apenado por los hechos.

“Como presidente, ciudadano y padre de familia, me siento apenado por los hechos”, declaró.

Exhiben a esposa de alcalde de San Pablo del Monte por presunta agresión

