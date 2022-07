Violencia de género en México escala al uso de ácido y fuego; Salud registra al menos 47 casos en 2022

Los casos de violencia de género en México han incrementado y a la par los ataques con sustancias corrosivas químicas marcando a las víctimas de por vida o arrebatándoles la vida. Lo particular de los casos es el patrón que tienen tanto los agresores como los ataques a las víctimas: la edad, el género, la dependencia económica y el ser madres, la mayoría de las veces.

Con información del último informe de la Secretaría de Salud sobre lesiones de este tipo, al menos 47 mujeres fueron agredidas con fuego entre enero y junio de 2022 en el país, un promedio de uno a dos agresiones cada semana. Entre los casos de agresión por quemadura se encuentran los más mediáticos:

Publimetro conversó con Ximena Canseco, cofundadora de la Fundación Carmen Sánchez, activista por los derechos humanos y feminista, quien nos compartió existe un patrón en los ataques, el entorno de las víctimas y lo complejo que es el proceso de sanación desde las lesiones físicas hasta el los estragos psicológicos como sobrevivientes de un ataque con sustancias corrosivas químicas.

¿Existe un patrón en los casos de violencia con sustancias corrosivas químicas?

De los 33 casos que la fundación lleva documentados desde 1988 a 2022, al menos 13 han sido perpetrados por parte de exparejas sentimentales. Identificamos que el momento más peligroso para la vida de las mujeres es cuando deciden plantear la ruptura con el agresor. Es importante visibilizar que siempre hubo violencia previa, incluso algunas habían denunciado penalmente a sus agresores antes del ataque con alguna sustancia . Al menos el 85% de los casos había tenido una relación de confianza (amistad, compañeros de trabajo, relación sentimental, o miembros de la familia). Normalmente, son dependientes económicas y la mayoría son mujeres generalmente de 20 a 30 años de edad, es decir, en edad reproductiva, la mayoría madres.

Este tipo de expresiones agresivas no son aisladas del resto de violencia que viven las mujeres en este país en dónde los agresores más bien amparados por esta impunidad social y del Estado que se creen dueños de la vida de las mujeres, de su cuerpo, de sus decisiones. No ven a las mujeres como personas o como humanas, sino más bien como cosa de las cuales ellos son dueñas, entonces pueden tomar decisiones trágicas cambiar radicalmente su vida, su proyecto de vida. Al no verlas justo como personas como humanas atentan contra su vida contra su dignidad contra también su integridad . Todas estas manifestaciones de violencia extrema son crímenes del Estado porque si las autoridades no previenen, no investigan, no sancionan, seguirán repitiéndose estas conductas. Definitivamente, el Estado tiene una responsabilidad enorme en esto y mientras las víctimas llevan un proceso de recuperación muy largo, muy tardado.

¿Los ataques con sustancias corrosivas químicas tienen características en común?

Todos los crímenes son premeditados, con alevosía y saña . Las agresiones son directamente al rostro porque para las mujeres, desde una visión patriarcal, el rostro es algo que te valora y tiene que ver con la belleza. Atacar justamente esa parte del cuerpo de la víctima expresa misoginia, posesión, poder sobre las mujeres. En muchos casos los agresores amenazaron previamente a sus parejas diciendo cosas como ‘ si no vas a ser mía, no vas a hacer nadie más’ , un mensaje que a todas las mujeres nos llega, de que podríamos ser las siguientes y para los hombres son ideas de cómo se puede violentar. Hay una pedagogía la crueldad que no es de un día para otro, hay como una serie de desigualdades estructural que las acompaña de verdad desde la infancia.

En muchos casos, este tipo de agresiones son el desenlace de la violencia familiar que vivieron dentro de su casa. Cualquier manifestación de violencia extrema contra las mujeres se puede prevenir solamente es cuestión de voluntad social y acción política . Las que han sobrevivido a los ataques con sustancias están en riesgo de sufrir una un accidente fatal a consecuencia de la agresión, los estragos psicológicos, los lavados quirúrgicos para que el cuerpo se desintoxique de los químicos que pueden permanecer hasta después de tres meses . No es un tema menor. La vida de las víctimas se convierte en citas con especialistas, quirófano, consultas psicológicas, el terror de enfrentarse de nuevo con su agresor, la omisión del Estado y la falta de empatía de la sociedad.

¿Qué causa las agresiones a mujeres con sustancias corrosivas químicas?

La alta tolerancia al machismo que existe en nuestro país, la normalización de conductas agresivas y la impunidad del Estado . Los ataques con sustancias corrosivas químicas es un tipo específico de violencia feminicida, es la expresión o el desenlace de una serie de violencias previas que estas mujeres vivieron en todos los contextos de interacción social, o sea, la casa el trabajo la calle sus centros de trabajo y desde la infancia hasta la vejez. No solamente hablamos de impunidad del Estado, también de impunidad social que se sostiene sobre una desigualdad que es estructural sistemática histórica en contra de las mujeres.

La mayoría de ellas inician el proceso legal a ciegas, enfrentan discriminación en el sistema de salud y justicia, entonces no solamente es un tema de por ejemplo impulsar y diseñar leyes y marcos normativos para prevenir esta situación, sino también capacitar y sensibilizar desde el ministerio público, peritos, abogados, jueces . Las víctimas se enfrentan con obstáculos para reincorporarse la vida, viven estigmas sociales, discriminación laboral, indiferencia social, omisión del Estado.

¿Cuántas mujeres han sido agredidas con alguna sustancia química en México?

Con toda la seguridad hablaría de cientos. Hace algunos meses estuve revisando cifras de la Secretaría de Salud Pública sobre ataques con sustancias químicas a mujeres en contexto de violencia. Desglosado por la entidad federativa por cada por año. Encontré que en los últimos 10 años hay al menos 500 casos de agresión a mujeres de este tipo en el país .

Muchas veces estas mujeres no cuentan con redes de acompañamiento y seguridad que les permitan salir vivas de esa situación, entonces es muy importante que se puedan generar todas estas redes entre mujeres. Y que las instituciones del Estado no desestimen las denuncias, porque los ataques con ácido no se dan en el vacío, son el desenlace de un cúmulo de violencias que ellas vivieron antes incluso nosotras sabemos que hay víctimas, o sea, hay mujeres sobrevivientes ataques con ácido que habían sido sobrevivientes antes de un feminicidio.

¿Qué puede hacer la sociedad civil para apoyar a erradicar este tipo de violencia de género y qué papel juegan los hombres en esta situación?

Los hombres tienen la mayor responsabilidad, es importante empezar a interpelarlos . Ellos tendrían que frenar la violencia que generan por ser hombres. Comenzar a cuestionarse la propia violencia que ellos mismos generan hacia otras mujeres y me parece que es muy importante que las mujeres puedan generar redes de apoyo y acompañamiento para permitir a otras mujeres salir de relaciones violentas. El patriarcado es un sistema histórico, es decir, no es natural. Por lo que sí es posible cambiar la estructura sistémica creada por el hombre.

Las relaciones sociales entre hombres y mujeres se han basado en la desigualdad, en la jerarquía, en la violencia, en el poder y se pueden transformar. El cambio se iniciaría cuando los hombres se hagan cargo de ellos mismos, hacer consiente la violencia que se ejerce, identificarla y relacionarse de manera distinta . En cuanto a las agresoras están amparadas sobre esta desigualdad estructural sobre esta tolerancia al machismo y de las redes de manipulación y la complicidad. Muchas mujeres colaboran activamente en acciones criminales que llevan a cabo hombres por la misma violencia de género y manipulación que ejerce el patriarcado.

¿Cómo apoyan las autoridades en la erradicación de la violencia de género en México?

Las acciones de las autoridades hacen pensar a las mujeres que no les van a dar medidas de protección que garanticen su vida . La línea de investigación presentada por la Fiscalía del Estado de Jalisco difundiendo videos que violan todo el debido proceso, afecta la imparcialidad de la investigación y revictimiza a Luz Raquel y genera una falta de apoyo a todas las mujeres víctimas de violencia. No ha sido la única en el caso de Debanhi ocurrió exactamente lo mismo. Lo que hace la Fiscalía al exponer a la víctima es desacreditar, criminalizar, revictimizar . Las mujeres que en algún momento quieran denunciar, no lo harán. Es fundamental cambiar el actuar de las autoridades.

Las agresiones con algún tipo de sustancia corrosiva química que ha registrado la Fundación Carmen Sánchez datan de noviembre de 1988 (un caso); 1990 (uno); 2001 (uno), los tres en la Ciudad de México. A partir de 2012 los ataques de este tipo han aumentado: 2012 (dos casos); 2014 (uno); 2015 (uno); 2016 (dos); 2017 (tres); 2017 (cinco); 2019 (3 casos); 2020 (cinco); y 2021 (nueve).

Los ataques con sustancias corrosivas químicas solo se han tipificado cómo delito en siete entidades del país que dependen cada uno de su propio código penal local: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí.

Para lograr la erradicación de la violencia de género y evitar el incremento en cifras de agresión y feminicidios en México es necesario crear una red de apoyo entre mujeres, que los hombres tomen conciencia de la violencia que el sistema les hace pensar como normal, capacitaciones en el sector público y privado y reformas útiles pensadas con perspectiva de género.

