Oaxaca concetra la mayor cantidad de municipios con rezago social alto en zonas urbanas

Oaxaca es el estado de la República que concentra la mayor cantidad de municipios con áreas urbanas clasificadas con un muy alto Grado de Rezago Social (GRS), de acuerdo con las estimaciones a nivel Área Geoestadística Básica (AGEB) urbana para 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), arrojan que en México existen 297 municipios (distribuidos en seis entidades: Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Yucatán) donde el total de su población habita en AGEB urbanas clasificadas con muy alto GRS, lo que representa un total de 562 mil 415 personas.

Sin embargo, destaca que el 71.72% de las demarcaciones clasificadas con muy alto GRS pertenecen a Oaxaca; es decir que las 279 mil 752 personas que habitan en 213 de los 570 municipios de la entidad que gobierna Alejandro Murat, viven con un “muy alto” GRS.

Cabe señalar que en aproximadamente una de cada cinco viviendas ubicadas en las AGEB urbanas clasificadas con un GRS muy alto no se cuenta con elementos de calidad y servicios básicos: 29.6% no disponen de drenaje, 23.2% cuentan con pisos de tierra y 20.5% no disponen de agua entubada a la red pública.

El GRS es una medida con la que el CONEVAL resume indicadores de carencias sociales y bienes del hogar a nivel AGEB urbana que están relacionados con cuatro dimensiones señaladas en la Ley General de Desarrollo Social: rezago educativo; acceso a los servicios de salud; calidad y espacios de la vivienda;y, servicios básicos en la vivienda, donde se incorporan indicadores referentes a los bienes del hogar.

Según la intensidad de estas dimensiones en las AGEB urbanas se les asigna un grado: que va de muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. Si bien el GRS no representa una medición de pobreza, pues no incorpora los indicadores ingreso,seguridad social y alimentación; si provee información complementaria a nivel AGEB urbana a la medición de pobreza multidimensional a nivel entidad federativa y municipal.

El CONEVAL reveló que en nuestro país Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Yucatán concentran entre el 52.1% y 29.3% de su población urbana viviendo en áreas con calificaciones altas o muy altas de GRS. Chiapas lidera con 52.1%; le sigue Oaxaca con el 48.0% de su población; Guerrero, con el 39.1%; Puebla, 35.9%; y Yucatán, con el 29.3%.